Le box-office de Joker 2 plonge au cours du deuxième week-end, la pire baisse jamais enregistrée pour un film de bande dessinée

Art the Clown décore les couloirs avec Joker. Le slasher sur le thème de Noël de Cineverse Terrifiant 3 a pris la première place au box-office ce week-end, avec le clown tueur brandissant une tronçonneuse coupant les jambes de Warner Bros. Joker : Folie à Deux après une semaine en salles. La comédie musicale Joker suite avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga – qui est entrée en salles le 4 octobre avec un week-end d’ouverture de 37 millions de dollars, en dessous des flops Morbius (39 millions de dollars), Les merveilles (46 millions de dollars) et celui de DC L’éclair (55 millions de dollars) – a plongé à 7 millions de dollars au cours de son deuxième week-end, soit une baisse de 81 %, la pire jamais enregistrée pour un film basé sur une bande dessinée.

« Les studios Marvel » Les merveillesla suite du plus gros milliard de dollars de 2019 Capitaine Marveldétenait le record de la pire baisse jamais enregistrée pour un deuxième week-end, avec une chute de 78 pour cent après son week-end d’ouverture au plus bas en novembre dernier.

Joker 2qui a également reçu la pire note jamais vue pour un film de bande dessinée avec un CinemaScore « D », a subi une baisse plus forte au cours de la deuxième semaine que celle de 1997. Acier (78%), 2022 Morbius (74%), 2023 L’éclair (72 %), 2019 X-Men : Phénix sombre (71 %), 2008 Hellboy II : L’Armée d’Or (70 %), années 2010 Jonas Hex (69%), 2023 Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie (69 %), 2016 Batman contre Superman : L’aube de la justice (69 %), et celui de 2023 Shazam! Fureur des dieux (69%).

Avec un total global de 165 millions de dollars à ce jour, Joker 2 cherche à mobiliser un total national d’environ 57 millions de dollars. Le premier Joker – qui a rapporté 39,3 millions de dollars rien que pour son premier vendredi de 2019 – a atteint 335 millions de dollars au box-office national et a terminé sa tournée avec 1,06 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait le premier film classé R à franchir le cap et le plus rentable. Film classé R jusqu’à celui de Marvel Studios Deadpool et Wolverine a pris la première place au cours de l’été.

Vidéos de ComicBook.com

Terrifiant 3 s’est frayé un chemin vers la première place avec un montant estimé à 18,3 millions de dollars provenant d’environ 2 500 cinémas, tandis que le film d’animation de DreamWorks Le robot sauvage a ajouté 13,5 millions de dollars supplémentaires à son transport mondial de 148 millions de dollars pour prendre la deuxième place lors de son troisième week-end. Joker 2lors de son deuxième week-end, est tombé à la troisième place avec un montant estimé à 7 millions de dollars provenant de 4 100 cinémas.