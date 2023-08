Le box-office de Jawan va créer l’histoire : Shah Rukh Khan atteindra 125 crores le premier jour, 400 crores le premier week-end ? Vérifier la prédiction

Jawan est prêt à créer de l’histoire, et Shah Rukh Khan va à nouveau régner sur le box-office après le succès massif de Pathaan. Jawan sortira dans 8 jours, le 7 septembre 2023. Jusqu’à présent, la superstar n’a pas sorti la bande-annonce de Jawan car il veut attiser la curiosité autour du film au jour le jour. On prétend que Jawan La star a planifié chaque jour la collection au box-office du film et les premières prédictions de Jawan la collection au box-office vous laissera stupéfait et comment. Critique autoproclamé Kamaal R Khan a salué Shah Rukh Khan comme le roi du marketing et révèle que la superstar a prévu la première collection de Jawan et cela représente 125 crores de roupies, ce qui battra tous les records et rapportera environ 600 crores de roupies au cours du week-end. Maintenant, c’est énorme.

Jawan est un film de divertissement à part entière et rapportera 600 800 crores en Inde.

KRK n’a pas tari d’éloges sur la star de Jawan, Shah Rukh Khan, et mentionne : « Je viens de recevoir le reportage et le film #Jawan est plein de divertissement. Il va faire des affaires entre Rs.600-800crore en Inde dans toutes les langues. Moyens @iamsrk va créer une histoire.

Je viens de recevoir le reportage et le film #Jawan est plein de divertissement. Il va faire des affaires entre Rs.600-800crore en Inde dans toutes les langues. Moyens @iamsrk va créer une histoire. KRK (@kamaalrkhan) 30 août 2023

Shah Rukh Khan est le roi du marketing et, grâce à ses compétences, il est sur le point de faire de Jawan le plus gros blockbuster de tous les temps.

SRK est une personne instruite qui excelle en affaires. Personne d’autre ne connaît mieux le marketing que lui. Seul SRK peut publier la bande-annonce 7 jours avant la sortie du film, ce qui est une décision 100% correcte. Et finalement SRK utilise toutes ses compétences pour réaliser un film #Jawan le plus gros blockbuster. KRK (@kamaalrkhan) 30 août 2023

Prédiction précoce de la collection au box-office de Jawan.

SRK a pris toutes les dispositions pour obtenir l’ouverture du 75Cr de #Jawan en Inde. Dans le monde entier 125Cr le jour 1. Affaires week-end 400Cr brut dans le monde entier. ??? KRK (@kamaalrkhan) 29 août 2023

La bande-annonce de Jawan sera publiée aujourd’hui.

Shah Rukh Khan sortira la bande-annonce de Jawan dans quelques heures, et l’excitation de regarder la bande-annonce est irréelle. Êtes-vous prêt à assister à la bande-annonce du millénaire, comme le prétendait Karan Johar sans mentionner le nom de Jawan ?