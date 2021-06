Le box-office de 70 millions de dollars est un record de pandémie

« F9 » d’Universal ouvre la voie au box-office estival de 2021.

Au cours de son week-end d’ouverture, le film Fast and Furious a totalisé 70 millions de dollars de recettes au box-office, le plus grand nombre de films sortis à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le précédent détenteur du record était « A Quiet Place Part II » de Paramount, qui a ouvert ses portes en mai avec un peu moins de 50 millions de dollars de ventes de billets. « Godzilla vs. Kong », qui a totalisé 32,2 millions de dollars au cours de son premier week-end d’avril, et « Cruella », qui a récolté 37,4 millions de dollars lors de sa première sortie en mai, ont également été les premiers à ouvrir.

Avec 37,9 millions de dollars supplémentaires de ventes de billets à l’échelle internationale, « F9 » a maintenant engrangé plus de 405 millions de dollars depuis ses débuts en dehors des États-Unis et du Canada en mai.

« La performance du week-end d’ouverture de F9 montre que la décision d’Universal au début de la pandémie de déplacer le film bien en 2021 était la meilleure décision », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

La sortie de « F9 » coïncide avec un assouplissement à l’échelle du pays des restrictions liées à Covid et une augmentation du nombre de théâtres ouverts au public. Ce week-end, 80% des cinémas nord-américains étaient ouverts, selon les données de Comscore.

Alors que les taux de vaccination continuent d’augmenter et que le nombre de cas de coronavirus diminue, la confiance des consommateurs à retourner dans les salles de cinéma a augmenté. Ces publics sont également exposés à de nouveaux films marketing sur grand écran, ce qui pourrait les inciter à revenir pour de futures sorties – en particulier des films tels que « F9 », qui n’est disponible qu’en salles et ne sera diffusé en streaming qu’à une date ultérieure.

Au cours des prochaines semaines, Hollywood sortira des films à succès comme « Black Widow », « Jungle Cruise », « Space Jam: A New Legacy » et « Snake Eyes ».

Plus tard au cours de l’été et à l’automne, le public découvrira : « Dune », « Free Guy », « Eternals », « The Green Knight », « The Suicide Squad », « Venom: Let there be Carnage », « Spider- Homme : No Way Home » et « No Time To Die ».

« ‘F9’ est le premier véritable blockbuster d’été sorti en plus de deux ans et tous les regards étaient tournés vers cette performance pour donner un aperçu de l’avenir du cinéma », a déclaré Dergarabedian. « Et cet avenir s’annonce maintenant très prometteur et de bon augure pour les grands films actuellement en préparation et dont la sortie est prévue dans les semaines et les mois à venir. »

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « F9 ».