« Barbie » est à moins de 100 millions de dollars de dépasser le milliard de dollars au box-office mondial.

Avant le week-end, le film rose bubblegum de Découverte de Warner Bros. et Mattel a totalisé 916,1 millions de dollars. On s’attend à ce qu’il atteigne la référence convoitée du milliard de dollars avant lundi.

« Rejoindre le club du box-office d’un milliard de dollars est un moment décisif pour ‘Barbie’ et Greta Gerwig, car cette dernière deviendra la première réalisatrice solo à réaliser cet exploit », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com.

Anna Boden, co-directrice de de Disney « Captain Marvel » a été la première réalisatrice à être attachée à un film d’un milliard de dollars. « Captain Marvel » a atteint un peu moins de 1,13 milliard de dollars lors de sa sortie en salles en 2019, selon les données de Comscore.

Lorsque « Barbie » dépassera cette barre, il deviendra le premier film d’un milliard de dollars à le faire pour le nouveau Warner Bros. Discovery, qui a fusionné en 2022.

« En fin de compte, ‘Barbie’ est devenue un phénomène mondial d’une manière que l’industrie n’avait peut-être pas vu venir car elle relance les discussions culturelles sur la féminité », a déclaré Robbins. « Il a lancé une marque emblématique sur grand écran d’une manière que les fans jugent organique et embrasse la bonne dose de nostalgie pour raconter une histoire relatable et divertissante dans le monde moderne. »

Le succès de « Barbie » survient à un moment où les studios ont du mal à se connecter avec le public des cinéphiles. Une série de superproductions destinées aux adultes ont sous-performé ces derniers mois, ce qui a conduit de nombreux acteurs de l’industrie à se demander si les goûts des consommateurs se sont éloignés d’Hollywood.

« Barbie » montre que les cinéphiles sont toujours intéressés à quitter leurs canapés pour des films de qualité et des expériences communes uniques. Les salles de cinéma, grandes et petites, ont annoncé des ventes record de billets au mois de juillet alors que le public vêtu de rose remplissait les salles.

Le succès financier et culturel du film « est le résultat d’un ensemble de circonstances des plus inhabituelles et imprévisibles qui combinent une excellente date de sortie, une campagne de marketing, une expérience de cinéma amusante et irrésistible », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Notamment, le marketing de « Barbie » n’a pas été affecté par les grèves en cours des scénaristes et des acteurs, qui ont fermé Hollywood et empêché les stars de promouvoir leurs projets cinématographiques et télévisuels. Le film est sorti une semaine après que la Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio a lancé sa grève et que les efforts de marketing basés sur les célébrités ont été interrompus.

Les analystes du box-office ne s’attendent pas non plus à ce que les ventes de billets « Barbie » stagnent après ce week-end. Le film a une concurrence limitée pendant le reste de la saison estivale et devrait continuer à attirer les cinéphiles dans les cinémas.

« ‘Barbie’ atteignant le cap du milliard de dollars n’est qu’une autre étape audacieuse sur sa voie continue vers un succès encore plus grand », a déclaré Dergarabedian. « Alors que la popularité et la résonance culturelle du film continuent d’attirer les cinéphiles du monde entier, sa fortune au box-office atteindra également des sommets encore plus élevés dans les semaines à venir. »