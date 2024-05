Le box-office américain connaît le pire week-end du Memorial Day depuis 1995

Le box-office américain a connu son pire week-end du Memorial Day depuis 1995, suscitant des inquiétudes quant aux facteurs ayant un impact sur l’industrie. Chad Beynon, analyste principal des jeux, de l’hébergement et des loisirs chez Macquarie, rejoint Asking for a Trend pour faire la lumière sur ce ralentissement important.

Beynon souligne que le Memorial Day est souvent considéré comme une porte d’entrée vers la saison estivale, attirant généralement environ 20 millions de personnes au box-office. Cependant, cette année, la fréquentation n’a représenté que la moitié de ce chiffre, ce qui soulève des questions cruciales : « Est-ce le consommateur ? Est-ce l’expérience globale ? Ou était-ce un manque de contenu ? » demande Beynon.

Selon Beynon, les performances actuelles du box-office sont inférieures de 25 % aux revenus d’entrée d’avant la pandémie. Il attribue ce déclin à l’impact de la hausse des prix et de l’inflation, affirmant que « l’industrie a rétréci ». Les entrées et les revenus ont été affectés, reflétant les défis économiques plus larges auxquels sont confrontés les consommateurs.

Malgré les difficultés du secteur, Beynon note qu’IMAX (IMAX) continue d’être une puissance dans le domaine du divertissement cinématographique, recommandant les actions de la société aux investisseurs cherchant à s’exposer à ce secteur.

Ce message a été écrit par Ange Smith

Transcription vidéo

Nous, les salles de cinéma, avons eu tout sauf un week-end de vacances relaxant, le box-office ayant connu sa pire performance le week-end du Memorial Day depuis 1995 et une baisse de 37 % rien qu’à partir de 2023.

Chad Bynon Mcquary, analyste principal, jeux, hébergement et discussion de loisirs, se joint à nous maintenant pour discuter des perspectives des cinémas.

C’est bon de te voir.

Donc, euh, ça ressemble au box-office de l’été.

Chad n’a pas pris un bon départ ici.

Qu’est-ce qui l’explique maintenant, merci de m’avoir invité, Josh.

Hum, comme vous venez de l’illustrer, ce fut un week-end difficile.

Écoutez, en général, c’est un peu le début de l’été.

Vous voyez environ 20 millions de personnes qui sortent sur une période de trois ou quatre jours. Cette année, nous en avons vu, vous savez, entre 10 et 12 millions.

Alors les questions sont les suivantes : est-ce le consommateur, est-ce l’expérience globale ou était-ce un manque de contenu, compte tenu des grèves que nous avons eues et du retard du retard.

Euh, il y a eu deux grosses sorties et les scores que nous avons vus particulièrement sur Furioso étaient assez forts en termes, euh, vous savez, juste la réception du film.

Alors on se gratte la tête.

Nous recherchons un autre Bar euh, euh Barben Heimer.

Euh, mais nous allons devoir attendre plus tard cette année pour relancer l’industrie.

Vous avez mentionné Chad, je veux dire, vous savez, l’été dernier, comme Barbie Oppenheimer, c’était juste ce phénomène culturel.

L’histoire continue

Y a-t-il quelque chose comme ça qui arrive dans le pipeline ?

Pas à ce point ?

Je pense que la liste semble solide, euh, dans la seconde moitié de l’année et en particulier, en 25, en fait, au cours de la semaine dernière, nous avons vu plus de films dont la livraison était annoncée en 25.

Hum, donc il n’y a rien qui suscite un énorme succès.

Vous savez, pour rappel, parfois c’est le contenu original qui sort du champ gauche et rapporte 500 millions de dollars au niveau national, euh, méchant.

Vous savez, il y a quelques surprises que nous aimons au quatrième trimestre.

Je pourrais parcourir la liste, mais il y a beaucoup de suites et ensuite vous avez quelques films originaux, euh, en particulier au quatrième trimestre.

Je suis juste curieux, vous savez, je sais que vous ne couvrez pas les noms, mais même d’une manière générale, Chad fait, euh, ce genre de performance, est-ce que cela met beaucoup plus de pression sur Disney et les films universels en termes de quoi ils viennent ?

Absolument.

Vous savez, ces dernières années, nous étions ravis de voir plus de diversification de la part des studios, n’est-ce pas ?

Certains films indépendants, Les Pommes, les Amazones, les A 20 fours, ont accru leur présence et contribué davantage car je pense que PRE COVID um Disney Studio représentait près de 40 % des revenus d’entrée en Amérique du Nord.

Nous le ferons, je veux un peu plus de diversification ici.

Alors oui, absolument.

Nous pensons qu’il y a beaucoup de pression sur la production de Disney, pour s’assurer qu’elle s’adresse bien à ce public plus jeune.

Et nous n’avons tout simplement pas vu cela au cours des deux dernières années.

Euh, en termes de nombre de films, avant tout, nous étions environ 130 dans tous les studios d’un point de vue largement diffusé, nous atteignons progressivement 100.

Donc, en 25, j’espère que nous nous rapprocherons de ces 130.

Mais je pense que certaines des, vous savez, les lignes dans l’espace doivent publier du contenu de haute qualité.

Cela m’intéresse, lorsque vous pensez au box-office global en tant qu’industrie, à quel point le Tchad est-il plus petit aujourd’hui qu’avant la pandémie ?

Et comment voyez-vous l’évolution à partir de là ?

Oui, nous sommes, nous sommes environ 25 % inférieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie.

Et cela concerne les revenus d’entrée.

Et n’oubliez pas que les prix des camionnettes ont continué d’augmenter avec l’inflation au cours des deux dernières années.

Les entrées sont donc en réalité en baisse de plus de 30 %.

Euh, les revenus d’admission sont prêts, nous sommes dans cette fourchette de 11 milliards de dollars cette année, nous allons être un peu en dessous de 9 milliards.

Et puis, en 2025, nous nous attendons à quelque chose de plus proche de 10 milliards.

Euh, l’industrie a rétréci.

Des entreprises comme A MC ont réduit la taille de leur écran d’environ 10 %.

Ils ont donc supprimé un grand nombre d’écrans les moins performants à travers le pays.

Le grand gagnant, le gagnant relatif, est IMAX ce week-end, par exemple, ils ont réalisé 20 % des recettes d’entrée furioso et ils ont environ 2 % des écrans aux États-Unis.

Il est donc clair que les consommateurs qui vont au cinéma choisissent l’expérience premium.

Donc vous diriez Chad, juste pour les téléspectateurs, pour les investisseurs qui sont immédiatement libérés.

IMAX est un, est un, est un achat ici.

Nous aimons IMAX, IMAX, nous avons un cours d’action de 24 $.

Elles génèrent environ un tiers de leurs bénéfices en Amérique du Nord, un tiers en Chine et un tiers dans le reste du monde.

Ils sont donc diversifiés.

La deuxième raison est qu’ils ont un retard similaire à celui que nous constatons avec les sociétés hôtelières.

IMAC devrait développer ses unités entre huit et 10 % par an au cours des trois prochaines années.

Et ce sont des commandes qui doivent simplement être exécutées et ils sont également preneurs de billets.

Ils ne dirigent pas l’arène des expositions.

Ils prélèvent simplement des frais sur le nombre de revenus d’admission qui entrent dans la porte.

Il devrait donc s’agir d’une entreprise de location multiple.

Euh, vous savez, au début de l’adolescence, c’est une société qui se négociait en 2015 à 20 fois chacune.

Tout de suite.

Nous avons un trading à 7,5 fois.

Je ne pense pas que cela reviendra à ce multiple de franchise comme un stock d’hôtel ou certaines des chaînes décontractées rapides et rapides.

Mais je pense que c’est une action de valeur avec une bonne croissance.

Cela a simplement été masqué par tout ce dont nous parlons aujourd’hui, dans un contexte général plus bas.

Tchad.

Vous étiez la personne idéale pour parler de cette histoire aujourd’hui.

Merci beaucoup d’être venu à l’émission.

Appréciez-le.

Merci Josh.