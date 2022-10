Le bowling d’un homme spécialement handicapé remporte un million de cœurs sur Internet

Internet ne cesse de nous offrir un contenu incroyable. Ce n’est pas seulement divertissant mais aussi émouvant parfois. Nous tombons souvent sur des vidéos qui prouvent que tout est possible si vous êtes passionné, dévoué et honnête à propos d’un art.

Sanjay Kumar, un officier de l’IAS, continue de tweeter des clips incroyables de la vie réelle. Il a récemment partagé une vidéo dans laquelle un homme spécialement handicapé est vu en train de jouer au bowling sur un terrain de cricket. Nous savons tous que le bowling au cricket n’est pas une tâche aussi facile qu’il n’y paraît. Tout en partageant la vidéo, Sanjay Kumar a écrit : “Avec une pratique et une volonté constantes, on peut transformer n’importe quel handicap en une capacité incroyable !” Alors que l’on se demande comment il livrerait le ballon, quand il le fait, il laisse tout le monde choqué. Les gens adorent ses incroyables talents de bowling.

La vidéo montre un terrain de cricket où la personne que l’on voit jouer au bowling est devenue notre star des réseaux sociaux. La quantité d’amour et de respect qu’il reçoit est insensée pour des raisons évidentes. La vidéo commence avec l’homme qui retourne le ballon dans ses mains, un peu comme la légende australienne Shane Warne. Il se concentre ensuite sur son élan et délivre le ballon comme un professionnel. Le batteur défend le ballon et le clip se termine.

Top showsha vidéo

Il est devenu un exemple parfait de « quoi qu’il arrive, nous ne devrions jamais abandonner nos rêves ». Plus de 16 000 utilisateurs ont aimé cette vidéo et beaucoup d’entre eux ont réagi à la même chose.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici