Le bouton Modifier de Twitter est lancé

Un bouton Twitter Edit arrive vraiment. La plainte la plus longue et la plus ringarde de l’histoire des médias sociaux de la technologie peut enfin prendre fin.

Twitter annoncé ce matin qu’ils testent en interne le nouveau bouton Modifier, dont ils ont précédemment confirmé qu’il était en cours d’élaboration, et qu’il commencera à être déployé auprès des utilisateurs ce mois-ci. En tant que “fonctionnalité la plus demandée” de Twitter, cela semble être un gros problème.

Pour accéder au bouton Modifier de Twitter dans les semaines à venir, vous devrez être abonné à Twitter Blue (maintenant 4,99 $ !). Je suppose que ce sera toujours une fonctionnalité de Twitter Blue, mais Twitter laisse en quelque sorte la possibilité que les utilisateurs de Blue la testent simplement avant qu’elle ne se développe.

Pour les utilisateurs de Twitter Blue, le groupe initial d’abonnés de test sera “localisé dans un seul pays dans un premier temps et s’élargira au fur et à mesure que nous apprendrons et observerons comment les gens utilisent Edit Tweet”, a déclaré Twitter dans son annonce. Ils n’ont pas dit ce qu’est ce pays. Ils ont recommandé de s’abonner et d’activer les notifications pour le compte @TwitterBlue.

Alors, comment fonctionne un bouton Modifier sur Twitter ? Voici la liste à puces de comment:

Un bouton Modifier vous permet en effet d’apporter des modifications à votre Tweet après sa publication.

Vous n’avez que 30 minutes pour appuyer sur le bouton Modifier

Vous pouvez modifier un Tweet « quelques fois » pendant cette fenêtre de 30 minutes

Les Tweets modifiés recevront une icône, un horodatage et une étiquette spéciaux afin que tout le monde sache qu’ils ont été modifiés

Si vous appuyez sur ce libellé, vous pourrez voir l’historique d’un Tweet, y compris l’original

Tout cela a beaucoup de sens si, comme le dit Twitter, nous essayons de “protéger l’intégrité de la conversation”. Hâte de le tester.