Le bouton de connexion Facebook disparaît des sites Web pour des raisons de confidentialité

Jusqu’à il y a environ un mois, les acheteurs du site Web de Dell à la recherche d’un nouvel ordinateur portable pouvaient se connecter à l’aide de leurs informations d’identification Facebook pour éviter de créer un nouveau nom d’utilisateur et un nouveau mot de passe. Cette option est maintenant disparu. Dell n’est pas seul. D’autres grandes marques, dont Best Buy, Ford Motor, Pottery Barn, Nike, Patagonia, Match et le service de streaming vidéo d’Amazon Twitch ont supprimé la possibilité de se connecter avec Facebook. C’est un changement marqué par rapport à il y a quelques années à peine, lorsque la connexion Facebook était collée partout sur Internet, souvent à côté de boutons qui vous permettaient de vous connecter avec Google, Twitter ou LinkedIn. Jen Felch, directeur numérique et directeur de l’information de Dell, a déclaré que les gens avaient cessé d’utiliser les connexions sociales, pour des raisons qui incluent des préoccupations concernant la sécurité, la confidentialité et le partage de données. “Nous avons vraiment juste regardé combien de personnes choisissaient d’utiliser leur identité sur les réseaux sociaux pour se connecter, et cela a simplement changé avec le temps”, a déclaré Felch. “Une chose que nous voyons dans l’industrie est de plus en plus de risques de sécurité ou de prises de contrôle de comptes, que ce soit Instagram ou Facebook ou quoi que ce soit, et je pense juste que nous observons des gens prendre la décision d’isoler ce compte de médias sociaux plutôt que d’avoir d’autres liens avec lui.” La disparition de la connexion est le dernier signe de la diminution de l’influence de Facebook sur Internet après plus d’une décennie de croissance spectaculaire. Au cours de la dernière année, les activités de l’entreprise ont été assaillies par le changement de confidentialité d’iOS d’Apple, qui a rendu plus difficile le ciblage des publicités, une économie en détérioration, la concurrence du service de courtes vidéos TikTok et des dommages à la réputation après qu’un lanceur d’alerte a divulgué des documents montrant que Facebook était au courant du dommages causés par nombre de ses produits. Les revenus du troisième trimestre devraient chuter pour une deuxième période consécutive. À la fin de l’année dernière, Facebook a changé son nom en Meta, reflétant un effort pour éloigner l’entreprise des médias sociaux et vers un métaverse futuriste, où les gens travaillent, jouent et apprennent dans un monde virtuel. Et dans un clin d’œil au changement de comportement des consommateurs, Meta a déclaré en juillet que les utilisateurs de réalité virtuelle pourront accéder aux casques sans leurs identifiants Facebook. Un porte-parole de Facebook a refusé de commenter cette histoire. Les représentants de Ford, Patagonia et Twitch ont refusé de dire pourquoi ils avaient supprimé le bouton Facebook, tandis que Best Buy, Pottery Barn, Nike et Match n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Rakesh Soni, PDG d’une société de gestion de l’identité numérique Rayon de connexiona déclaré que de nombreuses entreprises considéraient autrefois les connexions sociales comme une méthode facile à utiliser permettant aux consommateurs d’accéder en toute sécurité à leurs sites sans avoir à configurer des dizaines de noms d’utilisateur et de mots de passe. C’était censé être gagnant-gagnant – pour les entreprises en ligne, les principales sociétés Internet et les annonceurs. Les sites Web pourraient tirer parti de la popularité croissante des médias sociaux et réduire les risques que les clients potentiels soient ennuyés et renfloués avant de conclure une transaction. Facebook et Google bénéficieraient de toutes les données qu’ils recueilleraient sur les endroits où les utilisateurs passaient leur temps et les types de produits qu’ils achetaient. Les annonceurs pourraient promouvoir leurs produits plus efficacement avec un meilleur ciblage.

“Violation de leur espace personnel”

Ce triangle amoureux semble s’effondrer. Soni a déclaré que les sites Web voient désormais moins de valeur dans la relation, en grande partie parce que les consommateurs ont perdu confiance en Facebook. En 2018, il a été révélé que la société d’analyse de données Cambridge Analytica a récolté les informations personnelles de 87 millions de profils Facebook et a utilisé ces données pour cibler les publicités lors de la campagne présidentielle de 2016. Pendant la pandémie de Covid-19, les utilisateurs de Facebook ont ​​été inondés de désinformation sur les masques et les vaccins. Et dans les documents publiés l’année dernière par l’ex-employée Frances Haugen, les consommateurs ont appris que Facebook était au courant des dommages causés par ses produits mais, dans de nombreux cas, n’essayait pas de les réparer. Facebook “est un espace vraiment personnel où les gens partagent leurs anniversaires et leurs photos de famille”, a déclaré Soni. “Les gens ont commencé à avoir l’impression que c’était une violation de leur espace personnel.” Stephanie Liu, analyste marketing chez Forrester, a déclaré qu’elle parlait de plus en plus aux entreprises, en particulier aux détaillants de l’industrie des biens de consommation emballés, qui “m’appellent pour me dire que nous voulons rompre avec Facebook”. L’outil de connexion de Google est plus collant, car “il est beaucoup plus difficile de rompre avec Gmail”, a-t-elle déclaré. Dell prend toujours en charge la connexion sociale de Google car c’est la “seule qui a suffisamment de volume”, a déclaré Felch. Selon un rapport de 2022 de LoginRadius, Google était la connexion sociale préférée des consommateurs nord-américains, sur la base d’une analyse de plus de 1 000 sites Web et applications. Quelque 38,9 % des utilisateurs ont préféré la connexion Google, ce qui représente une augmentation de près de 1,5 point de pourcentage par rapport à 2019. Pendant ce temps, le pourcentage d’utilisateurs déclarant préférer Facebook a chuté de plus de 5 points au cours de cette période pour atteindre 38,7 %.

Liu a déclaré qu’une partie du changement dans l’appel de Facebook avait été provoquée par ses propres actions. Après le scandale de Cambridge Analytica, la société “a limité la quantité de données utilisateur qu’elle est prête à partager avec ses partenaires”, a déclaré Liu. Cela signifie que les marques utilisent moins l’outil de connexion car elles “obtiennent moins d’informations sur vos utilisateurs, qui ils sont et comment les contacter en dehors de Facebook”, a-t-elle ajouté. La connexion Facebook n’est en aucun cas éteinte. De nombreux sites Web de médias et d’organisations de presse l’utilisent encore comme une option, tout comme les développeurs de jeux mobiles. Mais Liu a déclaré que de nombreuses entreprises cherchaient à réduire leur dépendance aux services de médias sociaux, en particulier Facebook. “Ce n’est pas une mince affaire que de prendre ce genre de décision de divorcer de Facebook”, a-t-elle déclaré.

