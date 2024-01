Le bouton de capture de l’iPhone 16 répondra au toucher et à la pression pour le zoom et la mise au point

Apple prévoit d’ajouter un nouveau « bouton de capture » aux modèles d’iPhone 16, comme nous l’avons signalé pour la première fois en septembre. Lorsque la nouvelle du bouton supplémentaire est tombée, nous ne savions pas au départ à quoi il servait, mais le nom nous a donné quelques indices et BloombergMark Gurman de a confirmé en décembre qu’il serait utilisé pour prendre des vidéos.

L’information a maintenant partagé quelques nouveaux détails sur la fonction du bouton de capture, y compris certains des gestes qu’il prendra en charge. Le site indique que le bouton est mécanique plutôt que capacitif, mais il répondra à la pression et au toucher.

Les utilisateurs d’iPhone pourront effectuer un zoom avant et arrière en faisant glisser votre doigt vers la gauche et la droite, faire la mise au point avec une légère pression et activer un enregistrement avec une pression plus forte.

Apple prévoit de placer le bouton de capture sur le côté droit du ‌iPhone‌, situé sous le bouton d’alimentation et dans un endroit idéal pour l’accès avec les doigts lorsque le ‌iPhone‌ est tenu dans une orientation horizontale. À l’heure actuelle, c’est l’emplacement de l’antenne mmWave aux États-Unis, mais l’antenne se déplacera vers le côté gauche de l’appareil avec l’ajout du bouton supplémentaire.

Selon L’informationApple pense que le nouveau bouton sera un argument de vente majeur pour la gamme ‌iPhone 16‌, et il est introduit pour pousser davantage le ‌iPhone‌ comme alternative à l’appareil photo pour filmer des vidéos horizontales.

Apple n’a pas encore finalisé le design de l’‌iPhone 16‌, la fonction et le design du bouton pourraient donc changer à l’avenir.