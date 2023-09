Le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro confirmé encore une fois quelques heures seulement avant le dévoilement

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures du grand événement de dévoilement d’Apple qui aura lieu le 12 septembre à 10 heures, heure locale en Californie. Et de nombreuses entreprises semblent vouloir voler un peu de vedette à elles-mêmes, même pour une très courte période de temps.

Exemple concret (jeu de mots) : le fabricant de boîtiers Spigen. Elle fabrique des coques pour smartphone très appréciées en général, mais aujourd’hui elle a décidé d’enfiler son costume de leaker et a posté ceci sur X :

Ce n’est même pas un message subtil, n’est-ce pas ? Il y a quelque chose de nouveau et de différent, qu’est-ce que ça pourrait être ? Oh regardez, le bouton d’action configurable dont on parle incroyablement souvent ! Il est là, sous un boîtier Spigen, à la vue de tous, attendant que vous décidiez à quoi l’utiliser. Contrairement au commutateur de sourdine à fonction fixe qu’il remplace, tout dépendra de vous.

Nous nous demandons ce qu’Apple, une entreprise notoirement paranoïaque en matière de sécurité en matière de fuites, pense d’un coup comme celui-ci. Mais quoi qu’il en soit, le message est toujours en ligne au moment de la rédaction, donc c’est un jeu équitable.

Au cas où vous auriez besoin d’une autre confirmation de l’arrivée du bouton d’action, eh bien, vous l’avez. Notez cependant que les rumeurs récentes s’accordaient toutes pour dire que seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max en seraient dotés. Pourquoi les modèles vanille sont-ils laissés de côté ? Pour créer une différenciation artificielle, bien sûr, comme l’année dernière avec le Dynamic Island – qui débarque d’ailleurs cette fois-ci sur les quatre modèles.

Si vous vous demandez comment regarder l’événement Apple, voici notre guide pour vous, et ne vous inquiétez pas, nous vous apporterons toutes les nouvelles au fur et à mesure.