Le bouleversement militaire en Chine pourrait indiquer que Xi se prépare à une Troisième Guerre mondiale (experts)

Le président chinois Xi Jinping « tente de prendre le contrôle de l’armée », ce qui laisse entendre qu’il pourrait se préparer à une Troisième Guerre mondiale, préviennent les experts.

Le chef du Parti communiste, âgé de 70 ans, “pense qu’il a besoin d’officiers prêts à se battre”, a déclaré Gordon Chang, chercheur principal au Gatestone Institute. a déclaré à Business Insider dans un rapport publié lundi.

« On a le sentiment que de nombreux officiers généraux chinois ne veulent pas se battre. Et donc nous avons vraiment une force dirigée par un corps d’officiers qui est ambivalent à l’idée d’entrer en guerre », a expliqué l’auteur de « La Chine va en guerre ».

Xi a réorganisé l’armée chinoise depuis son arrivée au pouvoir en 2012 – et a adopté une position particulièrement belliqueuse à l’égard de Taiwan dans son dernier discours du Nouvel An, a noté le média.

« La Chine sera sûrement réunifiée, et tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taiwan devraient être liés par un but commun et partager la gloire du rajeunissement de la nation chinoise », a déclaré Xi. selon la traduction officielle de son adresse.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a averti le président Biden qu’il « jouait avec le feu » à propos de Taïwan. PA

Il aurait également déclaré au président Biden lors du sommet de l’APEC en novembre que la Chine avait pleinement l’intention de prendre le contrôle de Taiwan.

Puis, le 29 décembre 2023, Xi a soudainement licencié neuf officiers de haut rang de l’armée chinoise.

Les informations selon lesquelles la purge militaire de Xi visait à éliminer les officiers liés à la corruption n’expliquent que peu de choses, a déclaré Chang à BI.

« Parce que si tel était le cas, ils seraient tous limogés », a-t-il insisté à propos des hauts gradés de l’armée chinoise.

Chang a suggéré à la place que Xi cible ceux qui hésitent à entrer en guerre.

Le président Xi réorganise l’armée chinoise depuis 2012. PA

Par exemple, le général de l’armée de l’air chinoise Liu Yazhou a mis en garde contre une éventuelle invasion de Taïwan – et a été condamné à mort avec sursis en février 2022, a noté Chang.

Joel Wuthnow, chercheur principal au Centre d’étude des affaires militaires chinoises de l’Université de la Défense nationale à Washington, DC, a soutenu que préparer la Chine à la guerre et réduire les influences corrompues étaient étroitement liés.

« Ces renvois indiquent que Xi devrait se préoccuper de la qualité des personnes et des équipements dans lesquels il a investi au cours de la dernière décennie », a expliqué Wuthnow.

Les neuf commandants licenciés étaient liés à la Force chinoise de fusée, qui jouerait un rôle clé dans une éventuelle campagne militaire, a-t-il ajouté.

Xi se prépare peut-être à une guerre mondiale totale, a déclaré un expert. EPA

« Si cet équipement fonctionne mal ou n’est pas fiable, dans quelle mesure Xi et ses collègues peuvent-ils être sûrs que l’APL [People’s Liberation Army] prévaudra?” Suggéra Wuthnow.

La Chine s’est engagée dans tellement de conflits ces dernières années – depuis ses incursions dans la zone de défense aérienne de Taiwan jusqu’aux affrontements avec le Japon en mer de Chine orientale – qu’il est impossible de prédire où une explosion majeure pourrait se produire, a déclaré l’expert.

“Je ne pense pas que nous puissions dire : ‘Oh, c’est Taiwan ou autre'”, a déclaré Chang au média.

Mais les déclarations de Xi sur Taïwan – y compris son avertissement de 2021 selon lequel Biden « jouait avec le feu » sur cette question – donnent l’impression qu’il pourrait « se convaincre lui-même et inciter la Chine à entrer en guerre », a-t-il conclu.

Xi a déjà mis en garde Biden sur la question de Taiwan. REUTERS

« Rappelez-vous que dans les années 1930, il y a eu des guerres distinctes qui ont fusionné pour donner naissance à ce que nous appelons aujourd’hui la Seconde Guerre mondiale », a poursuivi Chang, faisant référence à la vague de conflits depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie jusqu’à la guerre entre Israël et le Hamas au Moyen-Orient.

« Les mêmes dynamiques existent aujourd’hui, et c’est tout à fait possible et certains peuvent même affirmer qu’il est probable qu’elles se fondent dans un conflit mondial », a-t-il ajouté.

Mais Wuthnow a suggéré que les ambitions militaires de Xi pourraient être contrecarrées par l’exemple désastreux de la Russie en Ukraine.

« La Russie a payé un prix énorme pour sa mésaventure, et la Chine le fera également. De plus, une invasion ratée serait politiquement pire pour Xi que de ne pas essayer du tout », a-t-il déclaré.

Chang a déclaré qu’une invasion chinoise en Asie de l’Est pousserait presque certainement les pays occidentaux dans un conflit plus vaste.

«Je pense que Xi Jinping retire deux pages du manuel de la révolution paysanne de Mao. L’une d’elles consistait à encercler les villes depuis les campagnes. Et en cela, je pense que Xi Jinping considère l’Ukraine, l’Afrique du Nord, Israël comme la campagne et les États-Unis comme la ville », a-t-il expliqué.