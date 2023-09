Le bouleversement du logement pourrait faire augmenter les loyers et aggraver la crise, a averti Michael Gove

Un remaniement du LOGEMENT pourrait forcer une hausse des loyers et aggraver encore la pénurie de logements, a prévenu Michael Gove.

Les étudiants locataires pourraient se voir exclure du logement grâce à de nouvelles règles qui interdiront les contrats à durée déterminée.

Les experts craignent que cela puisse faire augmenter les loyers des étudiants qui ont déjà du mal à trouver un logement. Crédit : Alamy

Les ministres examinent de près les modifications apportées au projet de loi sur la réforme des locataires, a-t-on appris au Sun. Crédit : Alamy

Les biens immobiliers fournis par l’université et les appartements universitaires construits à cet effet pourront les fournir dans le cadre d’une exemption – mais pas le reste du secteur privé, y compris les maisons converties.

Les experts craignent que le projet de loi historique sur le logement de M. Gove ne fasse grimper le loyer moyen des étudiants de 535 £ en moyenne à plus de 820 £ par mois, pénalise les étudiants britanniques et pourrait les forcer à quitter les villes pour aller en banlieue pour trouver un loyer moins cher.

Les ministres examineraient de près les modifications du projet de loi qui permettraient aux étudiants de quitter leur domicile à la fin de l’année, a-t-on appris au Sun.

Calum MacInnes, PDG et fondateur de Student Tribe a déclaré : « Les étudiants devraient être protégés contre les propriétaires voyous. Cependant, nous pensons que la suppression des locations à durée déterminée pour le secteur locatif privé des étudiants ne fera qu’aggraver ce problème, au lieu de l’améliorer.

« Le projet de loi, tel qu’il est, rendrait cela plus difficile et plus coûteux à réaliser, ce qui ferait souffrir les étudiants britanniques. »

Tom Walker, co-fondateur de StuRents, a ajouté : « L’abandon proposé par le Renters Reform Bill des locations à durée déterminée perturbera sans aucun doute le lien intrinsèque entre le calendrier académique et le cycle annuel de location des étudiants, impactant le choix des étudiants à une époque où de nombreuses villes souffrent déjà d’une pénurie d’approvisionnement.

« En outre, le passage à des mensualités de loyer représente un défi important pour les étudiants qui dépendent souvent de prêts d’entretien à terme.

« Nous estimons que 61 % des étudiants seraient affectés négativement par le fait que leur propriétaire doive exiger le paiement mensuel du loyer.

Le député conservateur Jonathan Gullis a déclaré hier soir : « La dernière chose que nous voulons, c’est que les étudiants universitaires soient encore plus pressés inutilement et injustement, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, ce qui les découragerait même d’y aller.

« Faisons preuve de bon sens pour apporter les changements nécessaires. »

Hier soir, un porte-parole du DLUHC a déclaré : « Nous reconnaissons qu’il existe des inquiétudes quant à la manière dont le nouveau système fonctionnera pour le marché étudiant.

« Nous continuons de discuter avec les étudiants et les propriétaires pour savoir si un motif de possession permettant aux propriétaires de garantir la possession vacante pour les locataires de l’année prochaine fonctionnerait pour les deux parties. »

Deux étudiants sur cinq ont déjà songé à abandonner complètement leurs études en raison du coût de la vie exorbitant et des frais de scolarité exorbitants.