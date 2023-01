Le bouleversement de la corruption du gouvernement ukrainien, brièvement expliqué

Un scandale de corruption secoue le gouvernement ukrainien, les hauts responsables se retirant alors que Kyiv semble désireux d’assurer les partenaires occidentaux de leur gestion responsable des milliards d’aide militaire et économique.

Parmi les départs les plus médiatisés figurent Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, et un adjoint au ministère de la Défense, Vyacheslav Shapovalov, qui était chargé de superviser l’approvisionnement et la nourriture des troupes. Un procureur général adjoint a également été limogé, ainsi qu’une poignée de gouverneurs régionaux et quelques autres ministres du gouvernement.

Les détails réels de ce qui a provoqué le bouleversement sont un peu flous, et toutes les démissions et les évictions ne semblent pas liées, mais cela vient après au moins un rapport dans les médias ukrainiens selon lequel le ministère de la Défense avait acheté de la nourriture pour les troupes à prix extra-élevés. Le ministère de la Défense a déclaré que les allégations étaient une tentative délibérée d’induire en erreur, mais a déclaré qu’il procéderait à un audit interne. D’autres reportages dans les médias la semaine dernière avaient interrogé des responsables, dont Timochenko, qui semblaient profiter d’un style de vie somptueux.

Il s’agit du remaniement le plus médiatisé depuis l’invasion russe l’an dernier. Plus de détails sur la corruption présumée sont susceptibles d’émerger, mais il semble clair que le gouvernement de Zelenskyy a agi rapidement pour étouffer toutes les allégations de corruption généralisée, en particulier de la part de bailleurs de fonds internationaux qui fournissent des dizaines de milliards de dollars d’aide dont l’Ukraine dépend dans sa lutte. contre la Russie. Certains critiques ont également suggéré que le remaniement était davantage une décision politique qu’un véritable effort de lutte contre la corruption.

Dans son discours du mardi soir, publié sur Telegram, Zelenskyy a reconnu les changements de personnel et a déclaré que tous les problèmes internes « qui entravent l’État sont en cours de nettoyage et le seront. C’est juste, c’est nécessaire pour notre défense et cela aide à notre rapprochement avec les institutions européennes.

L’Ukraine a déjà eu du mal à éradiquer la corruption de haut niveau et à renforcer l’état de droit, bien que Zelenskyy ait promis de le faire lors de son élection en 2019. Les partisans de l’Ukraine aux États-Unis et en Europe avaient longtemps fait pression sur Kyiv pour qu’il s’occupe de ces problèmes. , notamment comme condition à l’invitation de l’Ukraine dans les institutions occidentales, y compris peut-être un jour son adhésion à l’Union européenne. L’attaque à grande échelle de la Russie l’année dernière a écarté certains de ces problèmes de corruption, alors que les gouvernements occidentaux se sont précipités pour soutenir l’Ukraine et que l’Ukraine elle-même est devenue un symbole mondial de la résistance démocratique.

En Ukraine, certains groupes de la société civile et forces anti-corruption qui critiquaient depuis longtemps le gouvernement ukrainien et Zelenskyy ont suspendu une partie de leur activisme alors que la société ukrainienne se mobilisait pleinement dans l’effort de guerre. Selon un rapport sur la guerre et la corruption en Ukraine publié l’été dernier, environ 84 % des experts anti-corruption ont abandonné leurs activités à cause du conflit.

Pourtant, les inquiétudes concernant l’approche ukrainienne de la corruption ne se sont jamais totalement dissipées. Le chaos du conflit – de nombreux achats rapides, un afflux de fonds et de fournitures passant par de nombreuses mains – tend à être des zones fertiles pour la corruption potentielle et peut exacerber les problèmes existants. C’est vrai peu importe où la guerre ou qui combat. L’Ukraine ne fait pas exception.

Ce que l’on sait des remaniements du gouvernement ukrainien

Le récent remaniement semble être lié à quelques scandales différents. La plus médiatisée est peut-être cette allégation, rapportée pour la première fois dans le média ukrainien ZN.UA, selon laquelle le ministère ukrainien de la Défense aurait signé un contrat payant deux à trois fois plus pour la nourriture que les prix de détail à Kyiv. Le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, a rejeté ces allégations, affirmant qu’il s’agissait d’une “erreur technique” et suggérant que la fuite avait été programmée pour une réunion de donateurs occidentaux, dans le but de saper l’Ukraine. “Les informations sur le contenu des acheteurs de services alimentaires qui ont occupé l’espace public se répandent avec des signes de manipulation délibérée et d’induction”, a déclaré le ministère dans un communiqué. Le ministère a déclaré qu’il ouvrait une enquête sur la “diffusion intentionnelle de fausses informations”, bien qu’il menait également un audit interne.

En réponse aux allégations d’approvisionnement, le Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU) a annoncé publiquement sa propre enquête. Mardi, le vice-ministre de la Défense Viacheslav Shapovalov aurait demandé à être démis de ses fonctions, afin de “ne pas constituer une menace pour l’approvisionnement stable des forces armées ukrainiennes à la suite d’une campagne d’accusations liées à l’achat de services alimentaires”.

Mais le remaniement du gouvernement ukrainien va au-delà de cela. Mardi, Timochenko, un proche collaborateur de Zelenskyy, a annoncé sa démission, affirmant que c’était de sa “propre volonté”. Timochenko a joué un rôle assez public pendant la guerre, et les médias ukrainiens ont rapporté l’année dernière qu’il avait conduit un SUV donné à des fins humanitaires pour son usage personnel (il a nié cette information). En décembre, une autre enquête a suggéré que Timochenko conduisait une voiture de sport coûteuse et avait loué un manoir appartenant à un homme d’affaires de premier plan – des accessoires flashy pour un fonctionnaire du gouvernement en temps de guerre. Timochenko a déclaré qu’il louait la maison parce que la sienne se trouvait dans une zone ciblée par des frappes aériennes.

Oleksiy Symonenko, procureur général adjoint, a également été évincé, à la suite d’informations parues le mois dernier dans les médias ukrainiens selon lesquelles il était parti en vacances pendant 10 jours en Espagne pendant la guerre. Lundi, Zelenskyy a interdit à tous les responsables gouvernementaux de quitter le pays pour autre chose que des affaires officielles.

En plus de ces évictions très médiatisées, quelques autres vice-ministres et gouverneurs régionaux – y compris ceux des oblasts de Kyiv et de Kherson – ont également été licenciés. Selon le Kyiv Independent, certains de ces responsables ont été impliqués dans des pots-de-vin, tandis que d’autres semblent avoir été pris dans le remaniement.

Cette agitation survient également quelques jours après que le vice-ministre ukrainien de l’infrastructure, Vasyl Lozinskyi, a été limogé à la suite d’allégations de procureurs ukrainiens selon lesquelles il aurait volé 400 000 $ (320 000 £) destinés à l’achat d’aide, y compris des générateurs, pour aider les Ukrainiens à résister à l’hiver après Les attaques russes ont gravement endommagé les infrastructures énergétiques. Il n’a pas commenté les allégations.

La corruption en Ukraine est à nouveau au centre des préoccupations, un an après le début de la guerre

Quelques licenciements et démissions ne résoudront pas la corruption endémique ou les problèmes d’état de droit en Ukraine, tout comme la résistance de l’Ukraine contre Moscou n’effacera pas toutes ses faiblesses sous-jacentes en matière de gouvernance. Une question plus importante est de savoir quelle est l’étendue de ces derniers cas de corruption, et si les évictions et les démissions représentent désormais un effort réel et soutenu pour réprimer ou sont davantage un remaniement politique et un spectacle public pour rassurer les partenaires occidentaux et le public ukrainien.

Une aide à Zelenskyy a tweeté que les mesures montrent que le gouvernement ne fera rien “yeux aveugles” aux méfaits. Pourtant, certains critiques ont suggéré qu’il s’agissait davantage d’un bouleversement politique et que d’autres politiciens accusés de corruption restaient à leur poste.

En 2021, Transparency International avait classé l’Ukraine au 122e rang sur 180 pays pour la corruption, ce qui en faisait l’un des pires contrevenants. Même à la veille de l’invasion russe, les États-Unis et leurs partenaires européens avaient continué à faire pression sur Zelensky pour qu’il mette en œuvre des réformes anti-corruption et état de droit. Ces appels n’ont pas cessé une fois la guerre commencée, mais l’accent était mis, avec des raisons légitimes, sur le soutien de la résistance de l’Ukraine à la Russie et sur la fourniture d’une aide militaire, humanitaire et économique à Kyiv.

En Ukraine également, certains des plus grands détracteurs du gouvernement ont réorienté leurs énergies vers l’effort de guerre plus large, selon une enquête menée auprès de 169 experts anti-corruption qui ont répondu en avril 2022. Environ 47 % ont déclaré se sentir en danger s’ils continuaient à lutter contre la corruption pendant le conflit.

C’est bien sûr la raison pour laquelle la guerre et les conflits peuvent aggraver la corruption. L’Ukraine se bat pour son existence en tant qu’État, donc, naturellement, c’est la priorité par-dessus tout. Les ressources, l’attention et le financement du gouvernement sont tous consacrés à la mobilisation pour cela, ce qui signifie que les efforts de lutte contre la corruption et les réformes de l’État de droit sont abandonnés. En plus de cela, la guerre crée de nombreuses opportunités de corruption, avec moins de temps et d’attention pour la responsabilité et la surveillance.

Les récentes allégations surviennent près d’un an après le début de la guerre alors que l’Occident se prépare à nouveau à envoyer des tranches massives d’armes ukrainiennes – y compris, maintenant, des chars américains avancés. Les États-Unis à eux seuls ont contribué environ 100 milliards de dollars à l’Ukraine, y compris l’aide militaire, sécuritaire et économique. En novembre, les pays européens et les institutions de l’UE ont promis plus de 51 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Alors que la guerre se prolonge, certains législateurs occidentaux remettent en question le montant de l’aide acheminée vers l’Ukraine – et appellent à plus de responsabilité sur la direction que prend tout. Cela inclut une partie de la majorité républicaine nouvellement assermentée à la Chambre des États-Unis. Kyiv s’appuie sur le soutien étranger dans sa lutte contre la Russie, et des indices répétés d’abus peuvent compromettre cela, il n’est donc pas surprenant que Kyiv réagisse rapidement.

Et c’est peut-être l’une des grandes questions : quelle part de cela est destinée à l’optique, et dans quelle mesure cela reflète-t-il un engagement plus profond sur ces promesses de corruption ? Les États-Unis ont félicité l’Ukraine d’avoir pris ces mesures, mais beaucoup dépendra de la manière dont les enquêtes se dérouleront et de ce qu’elles découvriront. Pourtant, les efforts de l’Ukraine pour signaler au monde – et un public national qui a beaucoup sacrifié pour la guerre – portent toujours un avertissement aux autres responsables.