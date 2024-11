Le boulevard Ala Moana aura-t-il plus de flèches pour tourner à droite ?

Question : La colonne du 18 octobre () ne mentionne qu’une seule intersection obtenant la flèche verte qui tourne à droite sur le boulevard Ala Moana, mais il y en a d’autres qui en ont également besoin. Une flèche sera-t-elle installée aux autres intersections où la droite sur le rouge n’est plus autorisée ? Ou le DOT pourrait-il revenir à l’autorisation de tourner à droite au feu rouge à l’une des intersections le long du boulevard Ala Moana où il l’a supprimé ?

Réponse : Vous êtes l’un des nombreux lecteurs qui posent la question, et à ce stade, la réponse est non. Voici la réponse complète par courrier électronique de Shelly Kunishige, porte-parole du ministère des Transports d’Hawaï :

« En ce qui concerne la flèche verte pour tourner à droite installée sur le boulevard Ala Moana et Ala Moana Park Drive, HDOT a mené un examen technique de l’intersection et a constaté que l’ajout d’un signal de flèche verte pour permettre un mouvement de virage à droite qui se chevauchait pouvait être en toute sécurité. réalisé. HDOT examine les intersections pour y apporter des améliorations de sécurité appropriées, mais nous ne prévoyons pas actuellement d’installer des feux de signalisation à flèche verte supplémentaires à d’autres intersections sans virage à droite au rouge (NRTOR). Des restrictions NRTOR ont été installées aux intersections avec des accidents majeurs impliquant des véhicules tournant à droite au rouge. La sécurité étant notre objectif principal, HDOT a l’intention de conserver le NRTOR comme mesure de sécurité aux intersections identifiées.

Comme nous l’avons dit dans la chronique du 18 octobre, Kokua Line reçoit toujours des « Auwes » à propos des panneaux NRTOR affichés il y a près de deux ans le long du boulevard Ala Moana à Waikiki et Kakaako de la part de conducteurs qui insistent sur le fait que les changements ont aggravé la circulation. Cette chronique a suscité davantage de commentaires, notamment de la part de lecteurs gênés par ce qu’ils ont décrit comme une circulation particulièrement mauvaise sur le boulevard Ala Moana et la rue Piikoi, ainsi que sur le boulevard Ala Moana et l’avenue Ward. Comme l’a dit l’un d’eux, « l’intersection de la rue Piikoi est la plus déroutante ; même lorsque le feu est vert pour la circulation sur la rue Piikoi en tournant à gauche sur le boulevard Ala Moana, les véhicules qui tournent à droite sur la rue Piikoi depuis Ala Moana sont interdits en raison du panneau « pas de droite au rouge », même s’il n’y a aucun véhicule ni piéton qui traverse !

En parlant de circulation, bien que ce ne soit pas sur le boulevard Ala Moana, le DOT a informé le public qu’il fermerait l’autoroute H-1 en direction ouest depuis la bretelle de sortie de Vineyard Boulevard jusqu’à la bretelle de sortie de l’autoroute Pali lundi de 20h30 à 15h. je suis pour les rayures permanentes. «Toute la circulation en direction ouest sera détournée vers la sortie Vineyard Boulevard. Les automobilistes peuvent réintégrer l’autoroute H-1 en direction ouest en tournant à droite sur Vineyard Boulevard à Punchbowl Street », indique-t-il.

Q : Le DMV sera-t-il ouvert le jour du scrutin ?

R : Non, tous les hôtels de ville satellites et les centres de permis de conduire d’Oahu seront fermés mardi, conformément au calendrier des jours fériés de la ville.

Q : Bravo aux escrocs qui tentent de faire craindre aux gens qu’ils soient arrêtés pour cause de juré ! Je ne suis pas tombé dans le panneau, mais quelqu’un d’autre pourrait le faire. Ces escrocs agissent comme s’ils étaient des forces de l’ordre et vous disent de payer une amende ou de vous faire arrêter. Raccrochez !—Un lecteur A : Votre réponse est correcte à cette arnaque récurrente par usurpation d’identité, à propos de laquelle le pouvoir judiciaire de l’État d’Hawaï émet de fréquents avertissements. Cette escroquerie peut se produire par appel téléphonique, SMS ou e-mail, menaçant faussement la cible de poursuites pour de fausses raisons et exigeant un paiement immédiat pour éviter d’être puni. Nous le soulignons à nouveau parce que le pouvoir judiciaire a publié vendredi un communiqué de presse concernant une version qui « usurpe » (usurpe l’identité) des numéros de téléphone du palais de justice de Hilo.

Le communiqué de presse rappelle aux résidents d’Hawaï qu’« en général, les tribunaux ou les forces de l’ordre ne vous appelleront pas ou ne vous enverront pas d’e-mail à moins que vous ne nous contactiez d’abord pour demander de l’aide pour une question spécifique. Toutes les autres communications concernant les questions juridiques des tribunaux d’État sont généralement traitées par l’intermédiaire du service postal américain.

Le personnel du tribunal de l’État d’Hawaï ne contacte personne et n’exige pas : – « Une preuve de votre identité telle que votre nom, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte de crédit ou de débit, ou d’autres informations personnelles ou financières. » – « Paiement immédiat des amendes. en achetant des cartes de débit ou des cartes-cadeaux prépayées, en envoyant de l’argent au gouvernement par virement bancaire ou par des applications de paiement en ligne telles que CashApp, Venmo, etc., ni exiger le transfert de crypto-monnaie pour éviter l’arrestation et la prison. » – « Numéros de carte de crédit ou numéros d’acheminement bancaires. » – Que vous les rencontriez en personne quelque part pour effectuer un paiement. Ils n’exigeront pas non plus que vous restiez au téléphone pour acheter des cartes de débit ou des cartes-cadeaux prépayées.

Tout cela est ce que font les escrocs. Raccrochez le téléphone, sans répondre à aucune question ni appuyer sur aucun numéro.

Quant aux autres formes de contact, « si vous recevez un e-mail ou un SMS prétendant provenir du pouvoir judiciaire de l’État d’Hawaï, mais que vous ne nous avez pas appelé ou envoyé un e-mail au préalable, supprimez-le immédiatement. Ne cliquez sur rien et ne répondez pas », indique le communiqué.

Lorsque vous soupçonnez une arnaque, n’utilisez jamais une adresse e-mail ou un numéro de téléphone fourni par l’escroc présumé. Au lieu de cela, contactez directement la prétendue agence en utilisant les coordonnées publiées sur son site officiel. Dans le cas du pouvoir judiciaire, ce serait le cas.

Si vous êtes menacé par un fraudeur ou si vous pensez être en danger, appelez le 911, précise le communiqué.

Mahalo, je veux Mahalo, les parents qui laissent encore leurs enfants faire des friandises. Ce fut une soirée amusante pour nous, les kupuna, qui aimons distribuer des bonbons aux plus petits.—Jeunes de cœur