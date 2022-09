Le boulanger de YouTube riposte aux “hacks artisanaux” mortels

“Le problème est que littéralement n’importe qui peut regarder ces vidéos – enfants, adultes, peu importe”, dit-elle. Matt a vu pour la première fois une vidéo fractale sur la combustion du bois partagée par un ami sur Facebook et a été tellement intrigué qu’il “a commencé à regarder des vidéos YouTube dessus, et elles sont infinies”.

Matt a été électrocuté lorsqu’un morceau du boîtier entourant les câbles de démarrage qu’il utilisait s’est détaché et que sa paume a touché du métal. “Je crois vraiment que si mon mari avait été pleinement conscient [of the dangers], il ne l’aurait pas fait », dit Schmidt. Son plaidoyer est simple : “Lorsque vous avez affaire à quelque chose qui a la capacité de tuer quelqu’un, il devrait toujours y avoir un avertissement… YouTube doit faire un meilleur travail, et je sais qu’ils le peuvent, car ils censurent tous les types de personnes. .”

Après la mort de Matt, des professionnels de la santé de l’Université du Wisconsin ont écrit un document intitulé “Choqué bien que le cœur et YouTube soient à blâmer”. Citant la mort de Matt et quatre blessures par combustion de bois fractales qu’ils avaient personnellement traitées, ils ont demandé qu’« une étiquette d’avertissement soit insérée avant que les utilisateurs puissent accéder au contenu vidéo » sur la technique d’artisanat. “Bien qu’il ne soit pas possible, ni même souhaitable, de signaler chaque vidéo décrivant une activité potentiellement à risque”, ont-ils écrit, “il semble pratique d’appliquer une étiquette d’avertissement aux vidéos qui pourraient entraîner une mort instantanée lorsqu’elles sont imitées”.

Matt et Caitlin Schmidt étaient les meilleurs amis depuis l’âge de 12 ans. Il laisse derrière lui trois enfants. Schmidt dit que sa famille a souffert «de douleur, de perte et de dévastation» et portera un chagrin à vie. “Nous sommes maintenant le récit édifiant”, dit-elle, “et je souhaite pour tout dans ma vie que nous ne le soyons pas.”

YouTube a déclaré au MIT Technology Review que ses directives communautaires interdisent le contenu destiné à encourager des activités dangereuses ou présentant un risque inhérent de blessure physique. Des avertissements et des restrictions d’âge sont appliqués aux vidéos graphiques, et une combinaison de technologie et de personnel humain applique les directives de l’entreprise. Les vidéos dangereuses interdites par YouTube incluent des défis qui présentent un risque imminent de blessure, des farces qui provoquent une détresse émotionnelle, la consommation de drogue, la glorification de tragédies violentes et des instructions sur la façon de tuer ou de nuire. Cependant, les vidéos peuvent décrire des actes dangereux si elles contiennent un contexte éducatif, documentaire, scientifique ou artistique suffisant.

Youtube introduit pour la première fois une interdiction des défis dangereux et des farces en janvier 2019 – un jour après qu’un adolescent aux yeux bandés ait écrasé une voiture alors qu’il participait au soi-disant “Défi de la boîte à oiseaux.”

YouTube a supprimé “un certain nombre” de vidéos de combustion de bois fractales et d’autres soumises à une limite d’âge lorsqu’il a été approché par MIT Technology Review. Mais l’entreprise n’a pas dit pourquoi elle modère les farces et les défis, mais pas les hacks.

Ce serait certainement difficile de le faire – chaque vidéo 5-Minute Crafts contient de nombreux objets artisanaux, les uns après les autres, dont beaucoup sont tout simplement bizarres mais pas nocifs. Et l’ambiguïté des vidéos de piratage – une ambiguïté qui n’est pas présente dans les vidéos de défi – peut être difficile à juger pour les modérateurs humains, sans parler de l’IA. Dans Septembre 2020YouTube a réintégré des modérateurs humains qui avaient été “mis hors ligne” pendant la pandémie après avoir déterminé que son IA avait fait preuve d’excès de zèle, doublant le nombre de retraits incorrects entre avril et juin.