Une baguette de tradition est composée de farine, d’eau, de sel et de levure. Période. Cela semble simple, et à un certain niveau, ça l’est. Pourtant, beaucoup de choses dépendent de la baguette parfaite et la baguette parfaite est insaisissable. Une croûte dorée et croustillante doit envelopper un intérieur moelleux et légèrement salé, ponctué de petits sacs aériens, appelés alvéoles, qui produisent une consistance légèrement moelleuse. L’apparence, le goût, la texture et l’odeur doivent trouver une délicate harmonie. Le président français Emmanuel Macron en Allemagne mardi. Crédit: Getty Cela nécessite un travail acharné. Selvarajah était un peu irrité parce que ses vendeurs n’étaient pas apparus. Il y a toujours, dit-il, une excuse. Il travaille six jours par semaine, jusqu’à 10 heures par jour, et pense qu’une telle industrie – typique des immigrants essayant de s’implanter dans un nouveau pays – peut expliquer pourquoi plusieurs gagnants du prix de la baguette au cours de la dernière décennie ont été tunisiens ou tunisiens. D’origine sénégalaise. Le concours lui-même est anonyme. « Les baguettes sont numérotées après avoir été déposées par les candidats, puis touchées, senties et dégustées par un jury d’experts », a déclaré Olivia Polski, la haute responsable de la mairie qui supervise le concours. La meilleure baguette, suggère-t-elle, doit être « bien cuite, légère et aérée. Il faut que ça crépite en bouche ».

L’immigration est une question politique explosive en France – Selvarajah a déclaré avoir été occasionnellement confronté au racisme et aux préjugés – et les nombreuses réussites parmi les échecs ont tendance à être obscurcies par les polémiques. Les immigrés occupent souvent des emplois que les Français ont commencé à fuir. Livraison à domicile : Tharshan Selvarajah transportant des sacs en papier avec ses baguettes confectionnées pour l’Élysée. Crédit: Dmitri Kostyukov/The New York Times) La pâtisserie est « un métier difficile », a déclaré Charlotte Quemy, en mangeant un croissant qu’elle a qualifié de « meilleur » devant la boulangerie de Selvarajah. Elle vit à l’autre bout de la ville mais aime s’arrêter en rentrant chez elle après son travail dans le secteur technologique. « Le point de vue des Français est : au diable de se lever à 3 heures du matin ! Selvarajah est arrivée en France en provenance du Sri Lanka en 2006 et a commencé à travailler dans un restaurant italien où elle préparait des salades et des desserts. Par l’intermédiaire d’un client régulier du restaurant, Xavier Maulavé, propriétaire de plusieurs boulangeries, il s’est vu proposer un travail de pain. «Je ne connaissais rien aux baguettes», a déclaré Selvarajah. Petit à petit, Selvarajah apprend l’art et devient chef boulanger en 2012. En 2018, il participe pour la première fois au concours de baguette, terminant troisième. Les affaires ont repris. En 2021, alors que Maulavé poursuivait d’autres intérêts, il rachète l’un de ses magasins.

« Et maintenant, rayonnait-il, le président français mange chaque matin une baguette de boulanger sri lankais ! Il adore ses baguettes de pain. Ils mesurent environ 63 centimètres de long. Ils pèsent environ 280 grammes. La durée de conservation optimale de la baguette ne dépasse pas quelques heures, ce qui nécessite souvent de revenir à la boulangerie dans la même journée. C'est ainsi que, autour de ce morceau de pain immédiatement reconnaissable, la vie française tourne encore. Bien sûr il existe d'autres bons pains, et les rythmes de vie se sont accélérés, comme ailleurs. Mais certaines choses ne changent pas. Toute sauce onctueuse, par exemple pour une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon, doit être essuyée de l'assiette avec un morceau de baguette. Ne pas le faire serait un sacrilège.

Aucun camembert suintant ou aucun délicieux jambon cru ne peut être accompagné d’une baguette. Aucun petit-déjeuner au comptoir d’un café n’est complet sans une « tartine beurrée » – le divin beurre de France étalé en couche épaisse sur des lanières de baguette. Le fruit et les tanins d’un bon Bourgogne persistent en bouche comme une baguette est mâchée, trouvant dans sa texture à la fois croquante et moelleuse, et sa douce salinité, le berceau parfait. Selvarajah est venu à Paris, où vivaient déjà un cousin et un frère, car il ne trouvait pas de travail au Sri Lanka. Il a loué un petit appartement à cinq minutes de la boulangerie pour pouvoir supporter les heures éreintantes des quarts de travail du matin et de la fin de l’après-midi, tandis que sa femme et ses jeunes enfants vivent dans un appartement plus grand à l’autre bout de la ville. « Je n’avais pas le choix », a-t-il déclaré. « Je les vois quand je peux. » Il effectue deux ou trois pèlerinages par an à Chennai en Inde, où il rencontre Sri Amma Bhagavan, un chef de secte contesté dont le mouvement religieux, initialement appelé Oneness, l’inspire. « Tout le monde est très tendu aujourd’hui et pense à l’argent de manière égoïste », a-t-il déclaré. « Il m’aide à être heureux dans mon cœur. » Pourtant, dans son métier, une certaine tension est inévitable. Selvarajah fume. « Trop de stress », dit-il. Il tousse. « Cela vient de la farine, 100 kilos chaque jour. » Il est agité. « Il faut faire ses preuves chaque jour. »

L'épouse sri lankaise du boulanger, qu'il a épousée en France, est devenue citoyenne française et ses deux enfants sont également français. Va-t-il emboîter le pas ? « Peut-être un jour, dit-il, mais pour l'instant je n'ai pas le temps ». Son titre de séjour de 10 ans suffit. Selvarajah n'est cependant pas entièrement satisfait de ce que ce prix signifie pour lui. Il n'a pas été invité à rencontrer Macron, qui s'est fait prendre en selfie avec certains des précédents lauréats. Il estime qu'il a reçu moins d'attention médiatique française que d'autres dans le passé. Il n'a pas non plus été invité à une soirée organisée ce mois-ci par la confédération des boulangers français pour marquer l'anniversaire de la création de la « baguette traditionnelle », définie avec beaucoup de détails dans le Décret Pain de 1993, un décret typiquement français fixant les procédure et caractéristiques requises pour être considérées comme « traditionnelles ». Le boulanger attribue ces affronts perçus au fait qu'il est le premier gagnant qui n'est pas originaire de France ou d'un pays ayant un lien colonial avec ce pays. Il estime également que sa décision de ne pas devenir citoyen français suscite du ressentiment. « Ce n'est pas agréable, mais je m'en fous », dit-il.