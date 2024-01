Le bouillon d’os devient viral pour ses bienfaits anti-âge et de perte de poids. Est-ce que ça marche? Les experts expliquent

Le bouillon d’os n’est pas nouveau, mais il est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. Beaucoup ne jurent que par boire ce liquide épais et savoureux en raison de ses bienfaits pour la santé. Mais le bouillon d’os est-il vraiment si bon pour vous ?

Habituellement commercialisé pour être siroté seul, le bouillon d’os est devenu un ajout tendance aux repas et même aux smoothies (alias, bouillons) pour plus de protéines et de nutriments. Il se présente désormais sous forme liquide, concentrée ou en poudre, et vous pouvez même trouver des capsules de bouillon d’os vendues comme suppléments.

Quels sont les avantages du bouillon d’os, est-il acceptable d’en boire tous les jours et quel type est le plus sain ? Nous avons parlé à des experts pour le savoir.

Qu’est-ce que le bouillon d’os ?

Le bouillon d’os est un liquide fabriqué à partir d’os, d’articulations et de tissus conjonctifs d’animaux mijotés, comme le bœuf, le poulet, la dinde et le porc, par exemple. la clinique de Cleveland,

C’est similaire au stock, mais une plus grande variété d’os est utilisée, y compris des os gros et riches en moelle, explique le Dr Denise Millstine, directrice de la médecine intégrative à la clinique Mayo en Arizona, à TODAY.com.

Ceux-ci sont généralement rôtis, ajoute-t-elle, et mijotés pendant une longue période, jusqu’à 24 à 48 heures, pour en extraire les vitamines, les minéraux et le collagène. (Le bouillon cuit généralement beaucoup plus rapidement.)

Le bouillon d’os est également composé de vinaigre, d’assaisonnements et d’aromates pour lui donner toute sa saveur. Vous pouvez le boire seul ou l’ajouter à des soupes ou des ragoûts.

Types de bouillon d’os

Les types populaires de bouillon d’os comprennent :

Bœuf. Le bouillon d’os de bœuf a une saveur plus corsée que les autres types de bouillons d’os et est plus riche en collagène. La cuisson peut également prendre plus de temps.

Poulet. Le bouillon d’os de poulet a une saveur plus douce que celle du bœuf. Ajoutez des pattes de poulet pour augmenter sa teneur en protéines et en collagène.

Dinde. Le bouillon d’os de dinde peut être une option plus riche en nutriments que le poulet, selon la façon dont il est préparé.

Porc. Le bouillon d’os de porc est une base populaire pour de nombreux plats de soupe, comme les ramen. L’utilisation de pattes de porc peut augmenter le collagène et les protéines du bouillon.

Le bouillon d’os peut également être acheté en magasin ou fait maison. En règle générale, le bouillon d’os fait maison contient moins de sodium et moins d’ingrédients ajoutés.

Nutrition du bouillon d’os

Le contenu nutritionnel du bouillon d’os varie en fonction du type d’os utilisé, des ingrédients ajoutés, de la préparation et de la marque.

« Il existe une énorme variation entre les produits, ainsi que parmi ce que chaque personne pourrait préparer (à la maison) », explique Millstine.

Selon le Département américain de l’AgricultureDans la base de données de , une portion du bouillon d’os de bœuf typique acheté en magasin fournit environ :

Une seule portion de bouillon d’os équivaut généralement à une tasse standard, soit 240 millilitres, mais certaines personnes peuvent en boire plus ou moins, surtout si le bouillon est ajouté à un autre repas. Certains types et marques contiennent beaucoup plus de sodium que d’autres, note Millstine.

Quels sont les bienfaits du bouillon d’os ?

Les avantages du bouillon d’os peuvent varier en fonction du type et des ingrédients ajoutés, mais il est généralement riche en vitamines et en minéraux, explique Julia Zumpano, diététiste au Cleveland Clinic Digestive Disease Institute, à TODAY.com.

«Il peut fournir du calcium, du magnésium, du phosphore, du silicium et du soufre», explique Zumpano. Le bouillon d’os est également une bonne source de potassium, note Millstine.

Hydratant

Parce que le bouillon d’os est composé de beaucoup d’eau, il aide votre corps à rester hydraté. L’homme moyen a besoin de boire 3,7 litres d’eau par jour pour rester hydraté, et la femme moyenne a besoin de 2,7 litres. selon la clinique Mayo.

Riche en protéines

Le bouillon d’os est une excellente source naturelle de protéines, explique Millstine. Une seule tasse peut contenir 10 grammes ou plus selon la marque. Une personne moyenne pesant 150 livres a besoin 54 grammes de protéines par jour. Les protéines vous aident à rester rassasié plus longtemps et à développer vos muscles, entre autres avantages.

Réduire l’inflammation et les douleurs articulaires

“(Le bouillon d’os) peut également contenir du sulfate de chondroïtine et de la glucosamine, qui sont souvent vendus comme suppléments, et la plupart d’entre nous connaissent ceux qui aident à réduire l’inflammation et les douleurs articulaires”, explique Zumpano.

Stimuler la digestion

Boire une tasse chaude de bouillon d’os peut aider à apaiser l’estomac et favoriser la digestion, et il est plus rassasiant qu’un bouillon ordinaire.

Qu’en est-il du bouillon d’os et du collagène ?

La majorité des protéines du bouillon d’os sont constituées de collagène, explique Millstine, et les os de bœuf en contiennent légèrement plus que les autres types.

Récemment, du bouillon d’os suppléments et poudres avec collagène sont devenus de plus en plus populaires, mais les experts préviennent que la consommation de collagène pourrait ne pas présenter les avantages annoncés (même s’il n’est généralement pas nocif non plus).

Le collagène est la protéine la plus abondante de l’organisme, présente dans les os, la peau, les muscles et les tendons. selon la clinique de Cleveland. Il apporte force et structure à tout le corps, aidant à réparer les articulations, les vaisseaux sanguins, les yeux et le tube digestif.

Le corps produit moins de collagène à mesure que nous vieillissons, ce qui affecte plus particulièrement les articulations et la peau, explique Zumpano.

Mais le collagène dans sa forme entière non transformée ne peut pas être absorbé par le corps, donc en consommer davantage n’augmentera pas vos niveaux de collagène, selon la Cleveland Clinic.

“Il n’y a aucun inconvénient à ingérer du collagène, mais il n’y a pas non plus d’avantage évident”, explique Millstine.

Le bouillon d’os est-il bon pour perdre du poids ?

Oui, comme le bouillon d’os est naturellement riche en protéines et faible en calories, il peut aider à la gestion ou à la perte de poids, selon la personne, explique Millstine.

Le siroter avant ou entre les repas est un moyen rapide d’obtenir des nutriments supplémentaires, surtout si vous pratiquez une alimentation limitée dans le temps.

Les experts recommandent d’ajouter du bouillon d’os à une alimentation équilibrée au lieu de l’utiliser comme substitut aux aliments complets. “Je pense que c’est une bonne boisson, surtout le matin, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit suffisamment rassasiante pour remplacer un repas”, explique Zumpano.

«Si vous souhaitez le consommer comme repas, je vous recommande d’en faire une soupe et d’ajouter d’autres ingrédients riches en nutriments comme l’ail, les légumes, les légumes verts, le poulet, le tofu ou les haricots», ajoute-t-elle.

Est-il acceptable de boire du bouillon d’os tous les jours ?

Le bouillon d’os peut généralement être bu sans danger tous les jours s’il est consommé avec modération et dans le cadre d’un régime nutritif et omnivore, explique Millstine. Si vous avez des allergies alimentaires, vérifiez toujours l’étiquette.

Effets secondaires et risques du bouillon d’os

“Selon la façon dont il est préparé ou ce qu’il contient, (le bouillon d’os) peut contenir de grandes quantités de sodium. C’est le seul inconvénient”, explique Zumpano.

Certains types de bouillon d’os peuvent contenir jusqu’à 500 milligrammes de sodium par tasse, ce qui peut s’accumuler rapidement. Les directives diététiques pour les Américains recommandent aux adultes de limiter leur consommation de sodium à moins de 2 300 milligrammes par jour, selon le Administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques.

Le sodium contenu dans le bouillon d’os n’est peut-être pas un problème pour la personne moyenne en bonne santé, dit Zumpano, mais il pourrait être risqué pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle, de maladies cardiaques ou rénales. Parlez toujours à votre médecin si vous avez des inquiétudes.

Heureusement, il existe des variétés de bouillon d’os à faible teneur en sodium et non salées.

Quel est le type de bouillon d’os le plus sain ?

Le type de bouillon d’os le plus sain est celui fait maison, notent les experts. Même si cela prend du temps, préparer votre propre bouillon peut vous permettre de contrôler la teneur en sel et les autres ingrédients.

Si vous êtes acheter du bouillon d’os au magasinZumpano recommande de comparer les étiquettes nutritionnelles et d’éviter celles contenant des quantités plus élevées de sodium et d’ingrédients ajoutés.

Que vous optiez pour un bouillon d’os à base d’os de bœuf, de poulet, de dinde ou de porc dépend de vos préférences personnelles.

Comment faire un bouillon d’os

Découvrez cette recette de bouillon d’os de TODAY Food.

Bouillon d’os de poulet et de bœuf du chef Brodo Marco Canora par Marco Canora

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com