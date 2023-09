Le botulisme rend malade une Torontoise en France

Une Torontoise a été hospitalisée en France pour un cas grave de botulisme après avoir mangé des sardines mal conservées dans un bar à vin de Bordeaux.

Le bar à vins Tchin Tchin, situé dans le quartier touristique de Bordeaux, a servi les sardines entre le 4 et le 10 septembre, selon l’Agence de la santé publique du Canada. Au moins 15 personnes ont été infectées par le botulisme, selon les autorités sanitaires françaises, dont une Parisienne de 32 ans qui a succombé à la maladie.

Le botulisme est une maladie rare causée par une toxine présente dans un type spécifique de bactérie. On le trouve le plus souvent dans les aliments mal conservés, mal conservés et fermentés. Les symptômes du botulisme comprennent des paupières tombantes, une vision floue, une insuffisance respiratoire, une paralysie et des vomissements.

Les Torontoises Jubilee Pridham et Gabby Chartier font partie de celles qui ont contracté la maladie dévastatrice au restaurant. Tous deux font face à « un long chemin vers la guérison », selon le partenaire de Pridham, Lowell Sostomi, bien que Chartier ait reçu l’antitoxine plus rapidement que Pridham, ce qui rend le processus de guérison plus simple.

« Nous constatons une certaine amélioration », a déclaré Sostomi à propos de l’état de Pridham lors d’un entretien avec le CP24. « Mais ce sont de petits pas chaque jour. »

Pridham, Chartier et la mère de Chartier se sont rendus au restaurant le 9 septembre, le premier jour d’un voyage « très attendu » en France et en Espagne, selon le GoFundMe mis en place pour compenser l’augmentation des factures et dépenses médicales de Pridham.

« Elle m’a appelé juste après avoir mangé au restaurant et elle m’a dit : ‘Nous venons de manger le plat de poisson le plus étrange et tu l’aurais détesté' », a déclaré Sostomi. Il dit que la passion de Pridham est la gastronomie et le vin, ce qui a rendu son voyage en Europe encore plus excitant pour elle.

Jubilee Pridham, un résident de Toronto, est hospitalisé pour le botulisme, une maladie rare, après avoir mangé des sardines en conserve dans un bar à vin de Bordeaux. PolycopiéLe lendemain de son repas de sardines, Pridham s’est réveillée avec une vision double et des difficultés à respirer et à avaler. À la fin de la journée, elle avait perdu la capacité de voir, de parler et de bouger et a été rapidement transportée à l’hôpital, où elle se trouve toujours. Sa capacité à communiquer s’est lentement améliorée, passant de la pression des mains à l’écriture sur un tableau blanc, explique Sostomi, mais le rétablissement complet reste encore loin.

Pridham, directrice générale du restaurant Piano Piano de Toronto, n’a reçu l’antitoxine botulique qu’après avoir été exposée pendant 72 heures. La plupart des personnes traitées dans un délai de 96 heures après l’exposition ont de meilleures chances de guérison complète.

« Nous essayons simplement de gérer les attentes », a déclaré Sostomi. « C’est lent et c’est frustrant. Mais nous essayons de gérer les attentes et de rester positifs. Nous pensons tous qu’elle va se rétablir complètement.

Le GoFundMe créé en l’honneur de Pridham continuera à financer les coûts associés au voyage de Sostomi et de sa famille, ainsi que les dépenses Airbnb et la perte de salaire due aux absences du travail.

journal français Le Figaro a rapporté qu’une plainte pour homicide involontaire a été déposée contre le bar à vin, dont le propriétaire a déclaré publiquement avoir jeté des boîtes de sardines supplémentaires en raison d’une mauvaise odeur et d’une fermeture insuffisante. Le restaurant n’est pas tenu de rester fermé, mais les autorités françaises ont interdit à l’établissement de servir des produits faits maison pendant que l’enquête est en cours.

Avec des fichiers de l’Associated Press et de La Presse Canadienne