Le botteur des Packers Anders Carlson est au centre de la frustration des fans après la défaite

Lorsque les Packers de Green Bay ont repêché Anders Carlson lors du repêchage de la NFL en 2023 pour remplacer le légendaire botteur Mason Crosby, ils mettaient désormais leurs espoirs et leurs prières sur un nouveau joueur pour la première fois en 16 ans.

Il s’avère que l’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, a beaucoup prié pendant les coups de pied de Carlson cette saison, comme l’a rapporté Tom Rinaldi de Fox lors de la défaite 24-21 des Packers contre les 49ers de San Francisco samedi soir lors de la ronde de division des séries éliminatoires.

La saison a bien démarré pour le diplômé d’Auburn – il a été parfait aux coups de pied au cours des cinq premières semaines. Mais bientôt les ratés ont commencé. Un point supplémentaire ici. Un field goal là-bas. Encore un point supplémentaire raté. Encore un field goal raté.

Le plus gros a eu lieu samedi soir.

Avec une chance de donner une avance de sept points aux Packers au quatrième quart contre les 49ers, têtes de série, le panier de 41 verges de Carlson a raté la gauche. Cela s’est avéré coûteux lors d’une éventuelle défaite de trois points.

Il s’agissait du cinquième match consécutif de Carlson avec un coup de pied manqué et du 10e au cours des 12 derniers matchs. Pour la saison, Carlson a raté 13 coups de pied. Son pourcentage de réussite sur le terrain de 81,8 % en saison régulière se classait au 26e rang pour tous les botteurs et ses 87,2 % sur les points supplémentaires se classaient au 32e rang.

L’avance des Packers est restée 21-17 avec 6:18 à jouer. La défense n’a pas pu arrêter les 49ers sur la possession suivante. Brock Purdy a fait avancer son attaque sur le terrain avant que le porteur de ballon All-Pro Christian McCaffrey ne marque le touché gagnant avec 1:07 à jouer.

Jordan Love et l’offensive disposaient encore de trois temps morts pour tenter un panier égalisateur. Carlson, cependant, n’aura pas sa chance de rédemption. Love a lancé sa deuxième interception du quart-temps sur le drive. Game over et saison terminée.

Oui, il y avait beaucoup d’autres reproches à faire lors de cette dernière défaite en séries éliminatoires contre les 49ers (c’est cinq de suite). L’unité de Joe Barry a eu du mal à sortir du terrain lors des troisièmes essais toute la nuit (les 49ers ont terminé 10 sur 16 lors du essai critique). Il y a eu des interceptions abandonnées par la défense. Love a réalisé deux interceptions au quatrième quart. Et l’offensive s’est arrêtée au début du match, y compris lors d’une quatrième tentative ratée sur la ligne des 14 verges des 49ers au début du deuxième quart. Rien de tout cela n’avait autant d’importance pour de nombreux fans que pour Carlson par la suite.

Carlson a subi le plus gros des frustrations après cette défaite déchirante.

