FRISCO, Texas : Brandon Aubrey, le botteur des Cowboys de Dallas, regardait à la télévision il y a neuf mois Brett Maher, son prédécesseur, rater quatre points supplémentaires consécutifs lors d’un match éliminatoire.

L’ancien espoir de la Major League Soccer, qui n’a jamais débuté au lycée ou à l’université, travaillait depuis quatre ans vers ce qu’il espérait être une nouvelle profession, ignorant que sa plus grande opportunité n’était que dans quelques mois – avec l’équipe de sa ville natale, rien de moins.

Ensuite, la recrue de 28 ans a décoché son premier coup de pied dans la NFL – un PAT, bien sûr. Aubrey n’a pas manqué depuis.

« Peut-être que lorsque j’ai l’impression qu’il a une assez bonne chance, c’est lorsqu’il a raté le premier PAT et qu’il est revenu et a réussi le suivant et le suivant et le prochain panier et le prochain panier », a déclaré le coordonnateur des équipes spéciales, John Fassel. . « Quel bon signe de rater sa toute première tentative et de ne pas paniquer. »

Aubrey est 16 sur 16 aux buts sur le terrain, soit deux de moins que le record de la NFL pour les buts consécutifs pour commencer une carrière établie par Travis Coons avec Cleveland il y a huit ans.

Le record sera à portée lorsque les Cowboys (4-2) affronteront les Rams de Los Angeles à domicile le 29 octobre, après leur semaine de congé. Fassel est déjà nerveux à propos de ces questions.

« J’essaie de faire profil bas », a déclaré l’entraîneur.

C’est ce que faisait Fassel en juin lorsqu’il est allé voir Aubrey donner un coup de pied pour les Stallions de Birmingham lors de la deuxième saison d’Aubrey dans l’USFL. Un ancien parieur de la NFL a vu Fassel, donc le secret était dévoilé.

Ou peut-être qu’il n’y avait pas grand-chose de secret au départ, puisque Fassel a ressenti le besoin de se rendre sur le terrain pour examiner de plus près une perspective intrigante.

« J’ai essayé de rester à l’écart », a déclaré Fassel, « mais même un gars grand, maigre et laid se démarque. »

Les Cowboys sont restés aux côtés de Maher lors de la victoire 31-14 contre Tampa Bay en janvier dernier et de la défaite 19-12 contre San Francisco en ronde de division, lorsque Maher a bloqué un autre PAT.

Le propriétaire et directeur général Jerry Jones a déclaré qu’après la saison, le club avait l’intention de passer au poste de botteur, ce qui a conduit à « l’opération furtive » de Fassel en Alabama, et maintenant au statut quelque peu unique d’Aubrey.

« Ce serait techniquement la troisième fois que je suis une recrue », a déclaré Aubrey. « Être une recrue en MLS, une recrue avec l’USFL, une recrue ici. Je sais ce que ça fait d’être une recrue.

Aubrey est allé au lycée à Plano, dans la banlieue de Dallas, et a joué dans les Dallas Texans, le programme de football du club qui a produit la star à la retraite de l’équipe nationale américaine Clint Dempsey.

Après une carrière à Notre Dame qui comprenait un championnat national en première année, Aubrey a été un choix de première ronde du Toronto FC en 2017 avec un salaire indiqué de 75 000 $.

Moins de deux ans plus tard, ayant déjà été libéré par ce club et l’Union de Philadelphie, il était confronté à la perspective de gagner la moitié de ce montant au cours d’une autre année dans le deuxième niveau de la MLS.

Au lieu de cela, il a accepté un emploi d’ingénieur logiciel non loin du stade AT&T, domicile des Cowboys de Dallas.

Peu de temps après avoir choisi une famille et gagné le pouvoir en essayant de pousser plus loin leur carrière de footballeur, Aubrey et sa femme regardaient un match de football lorsqu’elle a essentiellement dit, à propos des coups de pied, « Hé, tu peux faire ça. »

Après quelques années de travail avec des entraîneurs de botteurs et de participation à des moissonneuses-batteuses, Aubrey était le dernier des six botteurs sélectionnés lors du repêchage 2022 de l’USFL.

Peu de temps après le voyage de Fassel à Birmingham, Aubrey a signé un contrat de 2,7 millions de dollars sur trois ans, sans garantie d’argent et avec un salaire de 750 000 dollars pour cette saison.

Il a ouvert le camp d’entraînement en compétition avec Tristan Vizcaino, qui a été recruté en milieu de semaine la saison dernière après les quatre échecs consécutifs du PAT de Maher, mais qui n’a pas donné de coup de pied contre les Niners.

Les Cowboys ont libéré Vizcaino avant la fin du camp, ouvrant la voie à Aubrey, qui a déclaré que l’expérience en MLS lui avait appris à ne pas avoir peur d’échouer.

« Je dirais que la seule fois où j’ai eu une approche différente, c’était en MLS. Cela n’a pas vraiment bien fonctionné pour moi », a déclaré Aubrey. « J’étais un peu effrayé et nerveux là-bas. Je n’avais pas vraiment l’impression d’appartenir.

Il n’est plus question d’appartenance désormais.

Le premier moment d’Aubrey faisant allusion à un drame avec Dallas est survenu lundi soir contre les Chargers de Los Angeles, lorsqu’il a réussi un tir de 39 verges pour une avance de 20-17 avec 2:19 à jouer.

La défense en a fait un match gagnant avec l’interception de Stephon Gilmore, et le quart-arrière Dak Prescott a révélé le surnom d’Aubrey lorsqu’on l’a interrogé sur le botteur après le match.

« Butter », comme dans smooth, a déclaré Prescott, qui connaît Aubrey depuis des années parce que le kicker s’entraîne avec l’un des meilleurs amis de Prescott.

« C’est un athlète qui joue au kicker », a déclaré Prescott. «C’est un professionnel. Il est mûr comme l’enfer. Il suffit de beurrer avec, lisser. Pas de surprise. »

Et il n’est pas surprenant qu’Aubrey comprenne la nature inconstante des coups de pied, même sans en avoir fait l’expérience lui-même dans la NFL. Après tout, il a vu Maher fondre après une excellente saison 2022 avec Dallas.

« Chaque fois que vous voyez un gars en difficulté à la télévision, vous ressentez pour lui », a déclaré Aubrey. « Surtout d’être dans cette position, de sentir que ça aurait pu être toi. »

La dure réalité est que cela pourrait encore l’être.

Après avoir marqué ses 18 premiers placements pour les Browns en 2015, Coons n’avait plus de travail à Cleveland un an plus tard et s’est retiré du football peu de temps après.

