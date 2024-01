Le botteur des Buffalo Bills, Tyler Bass, supprime les réseaux sociaux après avoir reçu des menaces suite à un panier manqué

Le botteur des Buffalo Bills, Tyler Bass, a supprimé ses comptes de médias sociaux après avoir apparemment reçu des menaces en ligne à la suite de son panier raté lors de la défaite en séries éliminatoires de la division dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

L’intimidation contre l’athlète a incité un groupe d’adoption de chats à but non lucratif, Ten Lives Club, à collecter des fonds au nom du footballeur..

Dans une déclaration sur son Facebook page, le groupe a qualifié Bass d’« ami » qui a pris le temps d’aider l’organisation et de sauver des chats l’année dernière.

“NOUS SOUTONS TYLER BASS. N’INTIMIDEZ PAS NOTRE AMI Nous venons d’apprendre la terrible nouvelle selon laquelle Tyler Bass reçoit des menaces après le match d’hier et nos téléphones sonnent sans arrêt de la part de personnes qui souhaitent faire un don de 22 $ au Ten Lives Club au nom de Tyler. “, a déclaré le Ten Lives Club.

Le groupe a ajouté : “Tyler ne mérite aucune de la haine qu’il reçoit. C’est un excellent joueur de football et une personne encore meilleure qui a pris le temps d’aider notre organisation et de sauver des chats l’année dernière. Laissez notre ami tranquille.”

Mardi, les recherches des comptes de réseaux sociaux de Bass sur Instagram et X ont suscité des messages sur les plateformes indiquant que le compte n’existait pas ou avait peut-être été supprimé.

Ten Lives Club est une organisation non-kill dont le but est de réduire le nombre de chats euthanasiés en raison de la surpopulation, selon son site web.

Les Bills étaient menés 27-24 à domicile au Highmark Stadium d’Orchard Park, New York, lorsque Bass a raté un panier de 44 verges qui est passé à droite. Les Chiefs, champions en titre du Super Bowl, ont remporté le match sur le même score, gagnant ainsi une place dans le championnat de l’AFC contre les Ravens de Baltimore.

Les mots « large droite » ont été deux des plus cruels envers les Bills et leurs fans, mieux connus sous le nom de Bills Mafia.

Durant le 1991 super Bowl, le botteur des Buffalo Bills Scott Norwood a raté ce qui aurait été un panier gagnant de 47 verges contre les Giants de New York. Les Giants ont remporté le match 20-19.

Les Bills ont ensuite perdu les trois Super Bowls consécutifs suivants, laissant leur marque dans les annales de l’infamie sportive.

Le match de dimanche a également attiré l’attention de la nation, non seulement à cause du drame sur le terrain, mais aussi à cause des actions de la pop star Taylor Swift, qui sort avec l’ailier rapproché superstar du Chief, Travis Kelce. Swift a été rejoint dans une suite par le frère de Kelce, Jason Kelce, qui était torse nu, pilonnant des bières et sautant également dans les gradins depuis la suite pendant qu’il interagissait avec les fans.