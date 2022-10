Le botté de dégagement bloqué de Patrick Cramer, les équipes spéciales de Lyon jouent un rallye tardif devant Downers Grove North – Shaw Local

WESTERN SPRINGS – Patrick Cramer a récupéré et marqué sur son botté de dégagement bloqué, s’est tourné vers une section étudiante bruyante du canton de Lyon derrière la zone des buts et s’est incliné profondément.

Les équipes spéciales des Lions valaient bien un rappel.

Le botté de dégagement bloqué de Cramer pour un touché a été l’un des deux jeux d’équipes spéciales du quatrième quart qui ont fait basculer le match en faveur des Lions. Lyon, qui a traîné presque tout le chemin, a marqué deux touchés au cours des cinq dernières minutes et a changé pour se rallier à une victoire 24-13 West Suburban Silver contre Downers Grove North lors de la finale de la saison régulière de samedi.

«C’était juste la chaleur du moment; ce sont des amis qui ne font pas partie de l’équipe de football, et c’était génial », a déclaré Cramer à propos de sa célébration du touché. « Vous ne pouvez pas revenir sans être abattu en premier. Ça fait du bien. Effort d’équipe. C’est encore mieux d’avoir maintenant un match éliminatoire à domicile.

Lyons (7-2, 4-2), qui avait mené 10-0 au premier quart et 13-10 en seconde mi-temps, avait déjà pris une avance de 17-13 avant Downers Grove North (6-3, 3-3 ) est revenu au botté de dégagement avec un peu moins de quatre minutes à jouer.

Cramer a traversé la ligne pour le bloc et a récupéré la petite monnaie dans la zone des buts pour un touché qui a presque cousu la victoire de retour.

«J’ai entendu leurs monteurs de lignes crier ce qu’ils avaient et je connaissais l’un des arrières. Tout ce que j’avais à faire était de shimmy … et j’ai pu me déplacer et mettre la main dessus », a déclaré Cramer. “Mes coéquipiers auraient pu l’avoir aussi, juste ramasser et marquer.”

C’était le deuxième gros match des équipes spéciales du trimestre. Plus tôt, le botté de dégagement en plein essor de 52 verges de Carter Reid, couplé à un blocage de Downers Grove North dans le penalty arrière, a épinglé les Trojans à l’intérieur de leur ligne de 5 verges et a préparé le terrain pour le feu vert de Lyons.

“Nous savions qu’au début du match, ce serait une bataille”, a déclaré l’entraîneur de Lyon, Jon Beutjer. “Le message à nos enfants était les trois phases.”

Lyons a récupéré le ballon au milieu de terrain après le botté de dégagement profond avec 7:45 à faire derrière 13-10. Les Lions ont parcouru 51 verges en six matchs, avec l’avantage d’une pénalité pour interférence de passe défensive de 15 verges.

Trois courses consécutives de Danny Pasko ont mis fin à l’entraînement, le senior des Lions de 215 livres remportant le feu vert TD à 3 mètres avec 5:28 à jouer.

“Nous devions juste les surpasser physiquement et courir fort”, a déclaré Pasko, qui a couru sur 70 verges en 15 courses et a ensuite eu des sacs consécutifs défensivement au secondeur. «Ils ont une défense fantastique et sont très physiques et aiment frapper. Ce touché, nous avons un jeu où Jack Falls et Graham Smith bloquent devant moi. Ce sont des bloqueurs fantastiques. Je suivrais Jack Falls n’importe où.

L’appel d’interférence de passe était l’une des cinq pénalités de Downers Grove North au quatrième quart.

“Je ne sais pas si tout d’un coup nous ne sommes pas une équipe de football propre et ils le sont, je trouve cela difficile à croire personnellement”, a déclaré l’entraîneur des Trojans, Joe Horeni. “Il y avait des choses qui auraient pu aller dans l’autre sens mais pas d’excuses. Nous devons soutenir les entraînements offensivement.

En effet, le seul touché de Downers Grove North est survenu sur un jeu truqué, la double passe de 59 verges d’Ethan Thulin à Will Guerin qui a donné aux Trojans une avance de 10-0 avec 4:37 à faire au premier quart. La seule autre attaque de Downers Grove North est survenue sur les buts sur le terrain de Sean Ryniec de 32 verges au premier quart et 36 verges avec 6:40 à faire au troisième quart.

“Notre défense en première mi-temps était sur le terrain pendant 36 jeux et offensivement nous étions sur le terrain pendant 18. Même récit que notre match de Glenbard West, nous devons nous améliorer”, a déclaré Horeni. «Nous étions deux fois dans la zone rouge et nous avons lancé des buts sur le terrain. Nous devons inscrire ces scores.

Lyon a tiré même 10-10 à la mi-temps. David Waight a lancé un panier de 22 verges et Ryan Jackson, qui était 15 en 22 pour 104 verges, a lancé une passe de TD de 2 verges à Travis Stamm avec 21,4 secondes à faire dans la mi-temps pour couronner un 16-jeu, 65 -cour d’entraînement.

Lyon a remporté sept victoires en saison régulière pour la première fois depuis 2016.

« La semaine dernière, en perdant contre Glenbard West, nous avons dit que nous n’avions pas joué quatre quarts. C’était le défi de toute la semaine d’organiser un match complet », a déclaré Beujter. “Je suis juste fier de nos gars pour avoir surmonté l’adversité et gagné cette victoire.”