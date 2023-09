Le Boston College suspend ses équipes de natation et de plongeon en raison de bizutage

Le Boston College a suspendu indéfiniment ses équipes masculines et féminines de natation et de plongeon en raison de bizutage, l’université a annoncé mercredi dans un communiqué.

L’école n’a pas fourni plus de détails sur le bizutage présumé, mais a déclaré que les administrateurs de l’université avaient déterminé que cela s’était produit.

« L’Université ne tolère pas – et ne tolérera pas – le bizutage sous quelque forme que ce soit », indique le communiqué.

Le porte-parole de l’université, Jack Dunn, a déclaré que les allégations « feront l’objet d’une enquête de la part du Bureau du doyen des étudiants et seront jugées de manière équitable et impartiale dans le cadre du processus de conduite des étudiants ».

Les étudiants-athlètes continueront d’avoir accès aux ressources académiques et médicales de l’école pendant la suspension, ajoute le communiqué.

Les entraîneurs des équipes n’étaient pas immédiatement joignables pour commenter jeudi matin.

Les allégations surviennent quelques semaines seulement après le début de la nouvelle année universitaire à l’université jésuite et catholique, qui a un inscription de plus de 15 000 étudiants et est situé à Chestnut Hill, à environ 16 km à l’ouest du centre-ville de Boston.

« Je pense que cela devrait être traité sérieusement. Je pense qu’il devrait y avoir des débouchés pour les gens, des endroits où ils peuvent s’adresser pour en parler, mais je pense que nous en avons une partie ici en Colombie-Britannique », a déclaré Laura Haas, étudiante. a déclaré à NBC Boston.

Ces allégations constituent également le dernier cas de bizutage signalé touchant les programmes sportifs universitaires à travers le pays.

En juillet, l’entraîneur-chef de football de l’Université Northwestern, Pat Fitzgerald, a été licencié en raison de son « incapacité à connaître et à empêcher un bizutage important dans le programme de football », selon le président Michael Schill.

Certains étudiants-athlètes se sont ensuite manifestés, s’ouvrant au journal étudiant, le Daily Northwestern, sur les détails du bizutage présumé – et ont intenté une action en justice contre l’école – qui, selon eux, incluait le bizutage sexuel.

Une joueuse de volley-ball de l’école a également allégué dans un procès qu’elle avait eu besoin de soins médicaux après avoir été physiquement blessée par bizutage au début de 2021.

En février, l’entraîneur de basket-ball masculin de l’Université d’État du Nouveau-Mexique, Greg Heiar, a été licencié à la suite d’allégations de bizutage.

Le Collège de Boston manuel définit le bizutage comme une activité « qui humilie, dégrade ou risque de nuire émotionnellement et/ou physiquement, quelle que soit la volonté de la personne d’y participer », y compris « la servitude personnelle ; la privation de sommeil et les restrictions en matière d’hygiène personnelle ; le fait de crier, de jurer et d’insulter de nouveaux membres. » /recrues ; être forcé de porter des vêtements embarrassants ou humiliants en public ; consommation de substances viles ou en étaler sur la peau ; marquages ; passages à tabac physiques ; consommation excessive d’alcool et jeux de beuverie ; simulation sexuelle et agression sexuelle. «

Le bizutage est également interdit par la loi de l’État du Massachusetts et est passible d’une amende de 3 000 dollars et d’un an de prison, indique le manuel.