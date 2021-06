Peut-être que la raison était liée au studio : presque tous les films d’animation dessinés à la main de Disney avaient été classés G jusqu’à ce point. Peut-être était-ce le marketing, qui présentait « Bossu » comme une rupture totale avec le roman sombre de Victor Hugo sur lequel il était basé, le recadrant comme un carnaval avec le slogan « Rejoignez la fête ! Peut-être que les plus hauts responsables de Disney ont exercé des pressions, convaincus qu’une note PG nuirait au box-office. (« C’était une note G ou un échec », a déclaré Wise.)

Quoi qu’il en soit, un comité de notation composé de parents a décidé qu’un film avec un numéro musical sur la luxure et le feu de l’enfer et un complot impliquant la menace de génocide contre les Tsiganes était approprié pour un public général.

« C’est le G le plus coté R que vous verrez dans votre vie », a déclaré Tab Murphy, scénariste du film d’animation « Le Bossu de Notre-Dame » de Disney, sorti il ​​y a 25 ans ce mois-ci.

« Cette séquence ‘Hellfire’? » Murphy a déclaré, se référant à la chanson de Stephen Schwartz-Alan Menken chantée par le juge Claude Frollo à propos de son conflit entre la piété et la convoitise pour Esmeralda. « Allez mec. Venir au. «

Mais le fait que ce qui est sans doute le film d’animation le plus sombre de Disney ait obtenu une note équivalente à celle de « Cendrillon » reflète la subjectivité du système de notation – et à quel point les goûts des parents ont changé au fil des ans.

MURPHY AVAIT LONGTEMPS VOULU pour adapter l’histoire gothique de 1831 d’Esmeralda, une belle fille rom qui capture le cœur de plusieurs hommes parisiens, dont Quasimodo, un sonneur de cloches avec un bossu sévère que Hugo décrit comme « hideux » et « un diable d’homme ».

Mais ensuite, il réalisa dans quoi il s’était embarqué.

« Je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu, je ne veux pas écrire un film chanté, dansé et dilué qui transforme cet incroyable morceau de littérature mondiale en un film Disney typique' », a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il dit, c’est grâce aux dirigeants de la Walt Disney Company à l’époque, Roy E. Disney et Michael D. Eisner, qu’ils ont adopté une approche non interventionniste.

« On ne m’a jamais dit de rester à l’écart de ceci ou de cela ou vous ne pouvez pas faire cela », a-t-il déclaré. « Ils disaient : ‘Vous écrivez l’histoire que vous voulez raconter, et laissez-nous nous soucier de notre marque.' »

Bien sûr, le roman d’Hugo, dans lequel de nombreux personnages majeurs meurent à la fin, était « trop déprimant » pour un film de Disney. Donc Murphy a dû faire preuve de créativité.

Il a décidé que l’histoire se concentrerait sur le monde fantastique et coloré qu’imagine Quasimodo alors qu’il était coincé dans son clocher. Il y aurait un festival. Des gargouilles qui parlent. Un héros à défendre.

Au lieu que Quasimodo (exprimé par Tom Hulce) soit fouetté au pilori, il est bombardé de légumes et humilié à la fête des fous. L’archidiacre troublé de Hugo, Claude Frollo (Tony Jay), est devenu un magistrat maléfique. Disney ne voulait pas s’attaquer à l’église, a déclaré Trousdale. Contrairement au roman, Esmeralda (Demi Moore) est sauvée par Quasimodo et le fringant Phoebus (Kevin Kline), le capitaine rebelle des gardes. Tous les trois vivent heureux pour toujours au lieu de mourir, comme le font Quasimodo et Esmeralda dans le livre.