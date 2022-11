Le Boss, l’un des grizzlis les plus gros et les plus méchants de Banff, capturé dans une nouvelle série de photos

Le photographe Jason Leo Bantle voyageait entre Banff et Lake Louise par une matinée très enneigée le week-end dernier, alors qu’il se dirigeait vers la région de Jasper, lorsqu’il est tombé sur de nouvelles pistes sur une route.

Il est sorti de son véhicule et a suivi les rails à reculons. Finalement, il a trouvé un endroit qui avait été creusé – ayant clairement servi de refuge à un gros animal pour la nuit.

Il est remonté dans son véhicule et a commencé à rouler vers Lake Louise quand quelque chose a attiré son attention.

“J’étais comme, qu’est-ce que c’était?” il a dit.

Il aperçoit de la neige scintillante au loin.

“Il y avait un ours qui creusait sous une bûche, avec de la terre qui volait derrière. Il a juste relevé la tête et j’ai eu quelques coups.”

Jason Leo Bantle a capturé cette photo de The Boss, qu’il soupçonne de creuser pour les écureuils terrestres sous les souches et les bûches. (Jason Léo Bantle)

Bantle a reconnu l’ours n ° 122, autrement connu sous le nom de The Boss, en raison de sa taille et de ses oreilles distinctives. Le Boss est considéré comme le grizzli le plus dominant du parc national Banff.

Pesant entre 650 et 700 livres (395-317 kg), le résumé de la domination de l’ours est légendaire. Il est considéré comme ayant un domaine vital de plus de 2 500 kilomètres carrés. Il a mangé un ours noir. Il a même évité une fois d’être heurté par un train, mais utilise toujours les chemins de fer pour voyager et chercher de la nourriture.

Bantle a décidé qu’il n’arriverait pas à Jasper à temps, alors il a décidé de s’asseoir dans une zone avec son objectif de 960 millimètres en remorque, en espérant que The Boss arriverait plus tard.

Effectivement, l’ours massif a traversé la prairie au coucher du soleil.

“C’était surréaliste”, a déclaré Bantle, qui est basé dans la vallée de la Bow. “C’est un si bel ours.”

REGARDER | Jason Leo Bantle documente The Boss alors qu’il traverse la neige :

Le photographe Jason Bantle capture des images de The Boss Le photographe Jason Bantle a capturé cette vidéo du célèbre Bear No. 122, autrement connu sous le nom de The Boss, se frayant un chemin dans la neige.

Un animal redoutable

Carolyn Campbell, directrice de la conservation de l’Alberta Wilderness Association, a déclaré que des photos comme celles recueillies par Bantle rappellent aux Albertains la nécessité de conserver l’habitat du grizzli.

“Quel privilège que nous puissions voir des photos d’un si magnifique grizzli. C’est juste un gros vieil ours mâle avec une telle histoire de vie”, a déclaré Campbell.

“C’est merveilleux qu’il ait pu vivre aussi longtemps et que nous ayons des photographes professionnels qui peuvent nous aider à apprendre et à aimer ces ours autour de nous.”

Campbell a déclaré que les Albertains devraient respecter les habitats, garder une distance respectueuse et ne pas être négligents avec la nourriture afin de réduire les conflits potentiels avec les ours.

“Il y a des indications dans certaines parties de la province que les populations d’ours sont stables ou en croissance, mais dans d’autres régions, c’est loin d’être clair”, a-t-elle déclaré. “Plus il y a de gens là-bas, plus c’est un potentiel de conflit, ce que nous voulons vraiment éviter.”

En 2020, le photographe basé à Canmore, John E. Marriott, a capturé une autre facette de The Boss. Cette fois, il a été enfermé dans une bataille avec un rival, l’infâme ours mâle n ° 136, surnommé “Split Lip” pour sa bouche défigurée. Split Lip a été surpris en train de manger d’autres ours à plusieurs reprises.

Leur confrontation épique a été capturée par Marriott, qui l’a surnommée la “bataille des titans”.

REGARDER | Le photographe John E. Marriott a assisté à une bataille entre The Boss et Split Lip :

Une bataille entre les ours les plus gros et les plus méchants de Banff C’est le rêve d’un photographe animalier de voir une confrontation entre deux des grizzlis les plus notoires de Banff (à distance de sécurité, bien sûr!).

La lutte pour la domination fait partie de la vie des plus gros grizzlis des Rocheuses canadiennes.

“Il va y avoir des conflits entre les mâles”, a déclaré David Laskin, spécialiste de la coexistence faunique de Parcs Canada dans l’unité de terrain de Lake Louise, Yoho et Kootenay.

Il a dit que les vastes gammes de mâles dominants se chevauchent souvent, ce qui conduit à des échauffourées comme celles entre The Boss et Split Lip alors qu’ils se disputent le territoire.

Alors que les batailles laissent les grizzlis concurrents ensanglantés et marqués, elles ont tendance à ne pas causer de blessures graves et durables.

Être un patron

Les grizzlis mâles dominants se distinguent par leur accès aux principales zones d’alimentation et aux opportunités d’accouplement prioritaires. Le Boss, en particulier, n’est pas étranger aux ours femelles de la vallée de la Bow.

“Nous avons des résultats ADN qui montrent [The Boss] a engendré la majorité des oursons de notre population de la vallée de la Bow, à Banff », a déclaré Laskin.

On estime que le Boss a plus de 20 ans, sur la base d’un examen dentaire datant de la dernière fois qu’il a été manipulé en 2013. Le photographe Jason Bantle a capturé la semaine dernière des photos de l’ours notoire n ° 122, autrement connu sous le nom de The Boss. Bantle utilise des lentilles longues pour des raisons de sécurité et s’assure qu’il est près de son véhicule s’il doit faire une sortie rapide. (Jason Léo Bantle)

Dans la nature, la durée de vie d’un grizzly mâle se situe entre 20 et 25 ans. Cependant, Laskin dit que plusieurs facteurs contribuent à la durée de vie d’un ours, tels que la quantité de ressources disponibles et la recherche de nourriture sans stress.

C’est à cette période de l’année que les ours sont les plus gros parce qu’ils ont pris du poids pendant les mois qui précèdent l’hibernation.

La plupart des ourses femelles entrent en hibernation entre octobre et mi-novembre, tandis que les plus gros mâles continueront à se nourrir tant que de la nourriture sera disponible, peut-être même jusqu’en janvier.

Laskin a déclaré que les récentes chutes de neige et les jours de froid inhabituel pour la saison auraient pu inciter davantage de grizzlis mâles à rechercher leurs tanières. Même ainsi, il est conseillé aux visiteurs de Banff en hiver de toujours faire attention aux ours.

“Quelle que soit la période de l’année, lorsque vous êtes dans le parc, tous les visiteurs doivent toujours s’attendre à rencontrer des animaux sauvages, y compris des ours”, a déclaré Laskin.