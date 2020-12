Le Borussia Mönchengladbach a condamné l’attaquant Marcus Thuram à une amende d’un mois de salaire après son carton rouge pour avoir craché lors de la défaite 2-1 contre Hoffenheim samedi.

Thuram a vu rouge à la 78e minute après avoir craché sur Stefan Posch de Hoffenheim et est susceptible d’être frappé d’une interdiction de durée par la Fédération allemande de football pour ses actions, où les conséquences sont accrues en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Après le match, le manager de Gladbach, Marco Rose, a condamné l’incident et a déclaré que c’était « au-delà de tout », et Gladbach a confirmé qu’une amende d’un mois avait été infligée à l’international français.

« J’ai eu une longue discussion avec Marcus ce matin, au cours de laquelle il s’est à nouveau excusé auprès de moi et du club pour ses actions », a déclaré le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl. «Nous connaissons Marcus depuis près de deux ans, nous connaissons son parcours et sa famille.

« Les actions d’hier ne représentent pas cela. Marcus est dévasté et m’a assuré qu’il n’avait pas délibérément craché sur Stefan Posch. Il m’a dit que lors d’une dispute avec Stefan Posch, il avait involontairement craché après avoir juré plusieurs fois en français dans le feu de l’action. le moment.

« Il sait que cela ne change rien et que les photos parlent d’elles-mêmes, et que l’envoi était le bon choix. Je crois Marcus parce que je l’ai connu comme une personne réfléchie avec un bon comportement.

« Il l’a fait, mais il ne l’a pas fait avec intention. En tant que club, nous lui infligerons une amende équivalente à un mois de salaire pour son comportement ayant conduit au licenciement, qui sera reversé à une bonne cause.

« Marcus a accepté cela et a également proposé de s’engager dans cette cause sociale en son nom propre. Hier soir, Marcus s’est excusé auprès de Stefan Posch, TSG Hoffenheim, ses coéquipiers, le staff technique et les fans de Gladbach, et j’aimerais le faire. à nouveau explicitement au nom du Borussia Monchengladbach.

« Marcus a fait une grosse erreur et est puni pour cela. Il reste la même personne que nous connaissons, et nous le soutiendrons. »

Thuram, fils du vainqueur français de la Coupe du monde 1998, Lilian Thuram, s’est également excusé pour son action sur Twitter. Il a écrit: «Aujourd’hui, quelque chose s’est produit qui n’est pas dans mon caractère et ne doit jamais arriver.

«J’ai mal réagi à un adversaire et quelque chose s’est produit accidentellement et non intentionnellement. Je m’excuse auprès de tout le monde, de Stefan Posch, de mes adversaires, de mes coéquipiers, de ma famille et de tous ceux qui ont vu ma réaction.

« Bien sûr, j’accepte toutes les conséquences de mon geste. »