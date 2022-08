Le Borussia Dortmund va-t-il faire bouger Cristiano Ronaldo de Manchester United ?

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Cristiano Ronaldo déménagera à Dortmund?

Cristiano Ronaldo fait pression pour un transfert de Manchester United au Borussia Dortmund, selon Image.

Alors que le temps passe sur le reste de la fenêtre de transfert, l’attaquant de 37 ans a informé son agent Jorge Mendes de lui proposer un transfert vers le club de Bundesliga, qui peut lui offrir le football de la Ligue des champions cette saison.

Bien que Ronaldo qualifie de “mensonges” les spéculations sur son départ potentiel, il semble que la star portugaise ait l’intention de quitter Old Trafford cet été. Il est rapporté que l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus considère Dortmund comme l’une de ses dernières options, dans le but d’être le premier joueur de l’histoire à remporter un titre national dans chacune des quatre ligues majeures européennes.

Dortmund, qui est actuellement en contact avec les représentants de Ronaldo, envisage de déposer une proposition officielle aux Red Devils, le manager du BVB Edin Terzic envisageant un autre attaquant après Erling HaalandLa sortie de 60 millions d’euros vers Man City.

Le club vient de signer Antoine Modeste de Cologne suivant Sébastien Hallerle diagnostic d’une tumeur testiculaire qui lui fera manquer plusieurs mois.

BLOG EN DIRECT

08h19 BST : L’athlétisme rapporte que Chelsea est prêt à envoyer un défenseur Trevoh Chalobah en prêt.

Chalobah, 23 ans, a été laissé de côté pour les deux premiers matchs de Chelsea de la saison 2022-23 et veut partir pour plus de temps de jeu.

Quelques clubs de Premier League et de Serie A sont intéressés, mais Chelsea ne veut pas qu’il parte avec un contrat permanent.

08h00 BST: Casemiro envisage d’accepter une offre de rejoindre Manchester United ou de poursuivre sa carrière au Real Madrid, ont déclaré des sources à ESPN.

Le milieu de terrain brésilien veut prendre une décision avant la fin de la semaine. Des sources ont déclaré à ESPN qu’une rencontre a eu lieu mercredi soir entre l’entourage de Casemiro et le Real Madrid, avec une indemnité de transfert de 60 M€ plus 10 M€ de compléments et un contrat de quatre ans sur la table.

Casemiro, 30 ans, s’entretiendra également avec l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti pour en savoir plus sur le rôle qu’il aurait dans l’équipe après l’arrivée de Aurélien Tchouameni. L’ancien milieu de terrain monégasque a débuté devant Casemiro lors du match d’ouverture de la saison en Liga à Madrid contre Almeria dimanche.

Selon des sources, Ancelotti souhaite que Casemiro reste au Bernabeu mais acceptera toute décision prise par le club et le joueur.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Barcelone poursuit sa recherche d’un arrière droit avec un intérêt pour Achraf Hakimirévèle El Chiringuito. La Blaugrana la hiérarchie a cherché une signature alternative après avoir raté Chelsea César Azpilicueta, et la star du Paris Saint-Germain de 23 ans a maintenant été identifiée comme un candidat idéal, ayant déjà acquis de l’expérience en Liga lorsqu’il jouait pour le Real Madrid. Cependant, en tant que l’un des meilleurs défenseurs du monde, il pourrait coûter plus de 80 millions d’euros.

– Asmir Begović a été identifié comme une option possible pour Manchester United en tant que gardien de but suppléant, rapporte le Télégraphe. United est à l’affût Dean Henderson a quitté Old Trafford pour rejoindre Nottingham Forest en prêt, et le gardien d’Everton, âgé de 35 ans, serait en tête de liste.

– Marseille est intéressé à acquérir Ruslan Malinovskyiselon Fabrice Romano. Le club français lorgne sur le milieu de terrain offensif de l’Atalanta, âgé de 29 ans, et il est rapporté que Cengiz Sous pourrait être impliqué dans le cadre d’un accord d’échange de joueurs. L’international ukrainien est intéressé à quitter l’équipe de Serie A avec les yeux sur un nouveau défi.

– Avec des sources disant à ESPN que Casemiro envisage de déménager à Manchester United, Bruno Guimarães a été identifié comme son remplaçant potentiel au Real Madrid, selon COMME. Le milieu de terrain de 24 ans est considéré comme un candidat idéal par Madrid, mais a rejoint Newcastle United depuis Lyon en janvier pour un montant de 40 millions de livres sterling. De plus, son contrat ne devrait pas expirer avant l’été 2026.

– Memphis Depayle transfert potentiel de la Juventus pourrait progresser à mesure que le Bianconeri chercher à faire avancer les négociations en annulant certains des bonus restants sur leur précédent accord avec Barcelone pour Miralem Pjanic, écrit Calciomercato. L’équipe de Massimiliano Allegri a déjà convenu des conditions personnelles d’un contrat de deux ans d’une valeur de 6 millions d’euros par saison avec l’attaquant international néerlandais de 28 ans.