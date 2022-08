Le Borussia Dortmund prolonge le contrat de l’adolescent anglais Jamie Bynoe-Gittens

Le Borussia Dortmund a agi rapidement pour assurer l’avenir de l’international anglais des jeunes Jamie Bynoe-Gittens après avoir inspiré le retour de Dortmund au SC Freiburg vendredi.

Bynoe-Gittens est arrivé en retard et n’a montré aucune hésitation à courir contre les défenseurs, laissant voler de loin pour égaliser – son premier but pour le club lors de sa cinquième apparition en championnat – et jouant un rôle dans le prochain but avant que Dortmund ne gagne. 3-1.

Dortmund a annoncé mardi qu’il prolongeait le contrat du joueur de 18 ans jusqu’en juin 2025, éloignant ainsi tout prétendant potentiel qui aurait peut-être déjà remarqué son impact. Son précédent contrat à Dortmund courait jusqu’en 2023.

“Il a les compétences pour changer de match”, a déclaré l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic à propos du rôle principal de Bynoe-Gittens à Fribourg. “Il change la donne et c’est ce que je voulais voir de lui. Non seulement qu’il joue le jeu, mais qu’il fait la différence. Il l’a fait.”

Bynoe-Gittens n’a eu que 18 ans la semaine dernière. Il a rejoint Dortmund en 2020 en provenance de Manchester City, qui l’avait convaincu de Reading en 2018.

Comme l’attaquant anglais Jadon Sancho avant lui, Bynoe-Gittens a évidemment estimé que son développement était mieux servi à Dortmund qu’à City, qui a connu une concurrence majeure pour les places depuis 2008.

Ces dernières années, Dortmund a supervisé le développement de joueurs comme Robert Lewandowski, Christian Pulisic, Mario Gotze, Pierre-Emerick Aubameyang, İlkay Gundogan et Giovanni Reyna, qui est toujours avec le club.

Jamie Bynoe-Gittens du Borussia Dortmund célèbre après avoir marqué un but contre Fribourg en Bundesliga. Getty Images

Né à Londres, Bynoe-Gittens a fait ses débuts à Dortmund lors d’une victoire 6-1 contre Wolfsburg en avril et a disputé trois autres matches de championnat pour l’équipe la saison dernière. Il a également aidé l’équipe des moins de 19 ans de Dortmund à remporter un titre allemand et a fait partie de l’équipe anglaise des moins de 19 ans qui a remporté le championnat d’Europe le 1er juillet.

Le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, a salué le “développement passionnant” de Bynoe-Gittens après que le joueur a prolongé son contrat mardi.

“Jamie a toujours excellé avec sa vitesse et sa créativité, et son imprévisibilité en tête-à-tête apporte déjà un élément très spécial à notre équipe à un jeune âge”, a déclaré Kehl. “C’est amusant de voir comment il travaille sur lui-même et sur son jeu. On est loin de voir la fin de cette évolution, on va lui laisser le temps nécessaire pour ça.”

Le joueur a déclaré au site Internet de Dortmund qu’il était reconnaissant de la démonstration de foi du club.

“Cela signifie beaucoup pour moi”, a déclaré Bynoe-Gittens. “Cela a toujours été mon objectif de continuer sur la voie qui, selon moi, vient de commencer à Dortmund.”