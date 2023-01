Le Borussia Dortmund prépare une offre étonnante pour un jeune prometteur de Manchester United – rapport

Manchester United pourrait être sur le point de perdre l’un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs au Borussia Dortmund après qu’il a été révélé que le club de Bundesliga espère l’attirer en Allemagne ce mois-ci.

C’est selon Talksport, qui pensent qu’Anthony Elanga est devenu l’une des principales cibles de janvier pour les Noirs et les Jaunes. Elanga est tombé dans l’ordre hiérarchique à Manchester United suite à l’incroyable émergence d’Alejandro Garnacho, 18 ans, ces derniers mois et serait ouvert au déménagement.

L’étonnante ascension de Garnacho s’est poursuivie le week-end dernier, alors que l’Argentin a aligné le vainqueur de Marcus Rashford dans le derby de Manchester. On pense qu’Elanga, qui peut jouer sur les deux ailes ou au milieu de l’attaque, pourrait être ouvert à un nouveau départ. On pense que l’international suédois cherche désespérément à obtenir plus de temps de jeu et envisagerait de déménager dans un autre grand club européen.

Dortmund a l’avantage supplémentaire de pouvoir proposer le football de la Ligue des champions d’Elanga cette saison, ainsi qu’une quasi-garantie de participer à la compétition chaque année.

Les opportunités de jouer seraient beaucoup plus à venir au Westfalenstadion, d’autant plus que Dortmund a vendu la starlette anglaise Jadon Sancho à United en 2021 et ne l’a pas encore correctement remplacé.

Elanga, 20 ans, offrirait un rythme BVB, un mouvement intelligent et un sens du but. Le joueur est estimé à environ 25 millions d’euros par Marché des transfertsbien qu’il faudrait probablement une offre bien supérieure à cette somme pour l’éloigner d’Old Trafford ce mois-ci.