Le Borussia Dortmund perd à Cologne, manque sa chance d’aller en tête

Le Borussia Dortmund n’a pas réussi à capitaliser sur la première défaite du leader de la Bundesliga, l’Union Berlin, lorsqu’il a concédé une avance d’un but et perdu contre Cologne 3-2 samedi.

L’Eintracht Francfort a battu l’Union 2-0 à domicile, mettant fin au dernier record d’équipe invaincu en championnat, bien que l’équipe d’Urs Fischer soit restée en tête pour le troisième tour consécutif – à la différence de buts devant Fribourg.

Fribourg a remporté une victoire 2-1 à domicile contre Mayence pour consolider son excellent départ après huit tours.

Au lieu d’aller en tête, Dortmund a chuté à la quatrième place derrière le Bayern Munich, qui a mis fin à sa séquence de quatre matchs sans victoire vendredi en battant Bayer Leverkusen 4-0. Avec ses principaux rivaux perdant tous des points, le Bayern a réduit l’écart de cinq points à seulement deux ce week-end.

DORTMUND DÉCEPTE

Jude Bellingham a mené Dortmund en tant que capitaine pour la première fois en l’absence de Marco Reus et Mats Hummels. La star anglaise de 19 ans est devenue le plus jeune capitaine de Dortmund en Bundesliga – et il a célébré avec une main dans le premier but.

Julian Brandt a marqué après une première demi-heure âprement disputée lorsqu’il a parfaitement capté la passe de Bellingham avec sa première touche et est resté calme pour passer le ballon devant Marvin Schwäbe à la 31e.

Mais Dortmund n’a de nouveau pas réussi à pousser – ramenant les réflexions sur le retour tardif du Werder Brême en Bundesliga et la victoire 2-1 de Manchester City en Ligue des champions.

Florian Kainz a égalisé pour Cologne à la 53e, puis a envoyé un corner à Steffen Tigges pour marquer contre son ancienne équipe à la 56e. Dejan Ljubicic l’a scellé d’un tir enroulé à l’intérieur du deuxième poteau à la 71e.

Au moment où le centre de Tom Rothe, âgé de 17 ans, s’est bouclé grâce à une gentille déviation à la 78e, il était trop tard pour les visiteurs.

“C’est très décevant pour nous, très amer”, a déclaré l’entraîneur de Dortmund Edin Terzić. “Nous avons dit exactement pendant la pause de la mi-temps ce qui ne devrait pas arriver. Nous n’étions pas prêts à faire preuve de force dans les défis pendant les 15 à 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Nous n’étions pas prêts à défendre notre but à un moment très important du match.

UNION ENFIN BATTUE

L’Union a payé le prix d’une défense laxiste inhabituelle à Francfort.

Mario Götze a marqué sur une contre-attaque à la 12e pour Francfort grâce à une bonne course de Randal Kolo Muani, qui a dépassé deux défenseurs avant de marquer le ballon en arrière pour le deuxième but de la saison de l’ancienne star allemande.

Jesper Lindström a volé le ballon à Paul Jaeckel, puis l’a de nouveau coupé avant de lâcher le ballon dans le poteau gauche à la 42e.

Götze est sorti sur blessure à la 66e et Kolo Muani a été expulsé pour son deuxième carton jaune deux minutes plus tard pour avoir tapé fort sur la cheville d’Andras Schäfer.

“Nous avons été bons pendant les 10 premières minutes , puis il a obtenu moins. Francfort a produit les bases sur le terrain de la manière que nous envisageons réellement. Nous n’avons pas acquis les bases, qui nous caractérisent habituellement, sur le terrain », a déclaré Fischer. “Frankfurt était plus alerte, plus rapide et plus précis.”

BOCHUM TOUJOURS EN BAS

Leipzig a gâché les débuts de Thomas Letsch en tant qu’entraîneur de Bochum en remportant une victoire 4-0, et Yannick Gerhardt a marqué en le temps additionnel pour donner à Wolfsburg une victoire 3-2 sur Stuttgart.

