Le Borussia Dortmund exclut le transfert de Cristiano Ronaldo

Le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a annulé vendredi les spéculations liant le club de Bundesliga à Cristiano Ronaldo, affirmant qu’il n’y avait “aucun contact” entre les parties.

“J’adore ce joueur, ce serait certainement une idée charmante de voir Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park. Il est l’un des plus grands joueurs que le monde ait produits », a admis Watzke aux journalistes.

«Mais il n’y a aucun contact entre les personnes impliquées. Alors tu devrais arrêter d’en parler.

Dortmund, qui a perdu l’attaquant vedette Erling Haaland à Manchester City plus tôt cet été, avait été lié au joueur de 37 ans dans l’incertitude quant à son avenir à Manchester United.

Pourtant, ils ont déjà signé l’attaquant français Anthony Modeste pour remplacer Sébastien Haller, qui a été acheté à l’Ajax plus tôt dans la fenêtre de transfert mais qui est maintenant absent indéfiniment car il subit un traitement contre le cancer.

De plus, Dortmund prévoit de se concentrer sur le développement de jeunes talents sous la forme de Youssoufa Moukoko, 17 ans, et de Karim Adeyemi, 20 ans.

“Nous devons investir encore plus dans la jeunesse”, a déclaré Watzke, qui a également admis que son club “doit s’attendre à ce que les joueurs soient revendus après deux ou trois ans”.

La signature de Ronaldo semble incompatible avec une telle stratégie.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a encore un an sur son contrat à Old Trafford, mais il voudrait s’éloigner pour jouer au football en Ligue des champions, ce que Dortmund aurait pu lui offrir.

United, qui jouera en Ligue Europa, a maintenu qu’il n’était pas à vendre et il a participé à leurs deux matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison, lors de défaites contre Brighton et Hove Albion et Brentford.

