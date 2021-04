Club de Bundesliga Borussia Dortmund a déclaré lundi qu’eux et leurs rivaux allemands Bayern Munich les deux ont rejeté les propositions pour former un Super League européenne. Dans un communiqué publié lundi, le président de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que les membres de l’Association des clubs européens (ECA) s’étaient rencontrés dimanche soir et avaient exprimé «une opinion claire pour rejeter la fondation d’une Super League». Il a ajouté que les deux clubs allemands du conseil d’administration de l’ECA, le Bayern et Dortmund, avaient adopté «à 100%» la même position «dans toutes les discussions».

L’annonce semble confirmer qu’aucun des deux plus grands clubs allemands ne rejoindra la ligue séparatiste, dont l’annonce dimanche a plongé le football européen dans la tourmente.

Du jour au lendemain, 12 des clubs les plus puissants d’Europe ont annoncé le lancement de la soi-disant Super League européenne pour superviser une nouvelle compétition en milieu de semaine.

Six des clubs séparatistes sont issus de la Premier League anglaise. Trois sont espagnols et trois italiens. Trois autres doivent être annoncés.

