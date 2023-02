Le Borussia Dortmund et Benfica commencent le tour à élimination directe de l’UCL avec des victoires

Une journée à élimination directe de la Ligue des champions plus calme mercredi a conduit à des victoires pour le Borussia Dortmund et Benfica. Le premier a battu une équipe chère de Chelsea, bien que les Blues aient plus d’occasions fortes. Benfica s’est rendu au Club de Bruges et a utilisé un penalty pour gagner dans l’autre match.

La victoire de Dortmund est venue par une marge étroite de 1-0. Benfica a apporté un peu plus de réconfort aux supporters qui regardaient à la maison, prenant une avance de 2-0 lors du match retour au Portugal.

Ces jambes de retour ne sont pas pour quatre semaines. Pourtant, il y a un certain nombre de points clés à retenir pour toutes les équipes impliquées dans la série de rencontres de mercredi.

Dortmund et Benfica remportent les huitièmes de finale aller

Le plus gros des deux matchs de la journée a certainement été le voyage de Chelsea en Allemagne. Chelsea est entré sur un crépitement. Le club est 10e du classement avec trois nuls consécutifs en championnat. Les nouvelles recrues sont toujours à l’aise à Stamford Bridge.

Un voyage au Signal Iduna Park a montré le potentiel de l’équipe. La création de chance, la domination de la possession et les passes rapides ont permis à toutes les statistiques de dire que Chelsea aurait dû gagner. Joao Felix a eu un joyau de jeu, un événement courant pour le joueur prêté.

Cependant, le nom du jeu pour Chelsea était l’incapacité de prendre des risques. dans la première moitié. Reece James a forcé deux arrêts solides au gardien de Dortmund Gregor Kobel. Enzo Fernandez a failli égaliser dans les arrêts de jeu. Emre Can avait un dégagement sur la ligne de but après que Kalidou Koulibaly ait piqué les paumes de Kobel.

Avec toute cette pression, il faudrait un moment d’éclat à Dortmund pour trouver son propre but. Ce serait un euphémisme pour ce que Karim Adeyemi a fait. Sur un corner de Chelsea, Adeyemi a bondi sur un dégagement dans sa propre moitié de terrain. Il a ensuite dribble Enzo Fernandez et le gardien Kepa Arrizabalaga pour marquer le seul but du match.

Ce serait la différence dans le jeu.

Benfica continue sa belle forme en Europe

La bataille Bruges-Benfica n’a pas eu la puissance de vedette de son homologue simultané. Benfica, qui a terminé en tête du groupe avec la Juventus et le PSG, continue de voler sous le radar malgré la tête de la Primeira Liga. Bruges, en revanche, est l’équipe surprise des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe belge occupe la quatrième place de son championnat national. De plus, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, Bruges était le meilleur buteur avec seulement sept buts.

Si Bruges devait avoir du mal à marquer, il devrait bien faire pour garder le ballon hors de son propre filet. Au début de la seconde mi-temps, ce défi est devenu plus difficile. Un penalty sur un dégagement défensif a permis à Joao Mario de mettre Benfica en tête du coup.

Incapable d’avancer, Bruges n’a envoyé que quatre tirs dont un cadré. Puis, juste avant le temps d’arrêt, une calamité défensive de Bruges a pratiquement offert un but à David Neres. Bruges fait maintenant face à une montagne alors qu’elle se dirige vers le Portugal.

Cependant, plus tôt dans la saison, Bruges devait jouer à Porto. Bruges est reparti avec une victoire choquante 4-0. Les Belges ont besoin d’un résultat similaire pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

PHOTO : IMAGO / Moritz Müller