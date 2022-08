Le Borussia Dortmund est coincé dans la table médiane de la Bundesliga, mais sa position modeste flatte son mauvais début en 2022-23

Alors que trois semaines de campagne sont terminées, le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, examine les bégaiements de début de saison de l’un des plus grands clubs d’Allemagne. Le Borussia Dortmund est en milieu de tableau et n’a guère convaincu jusqu’à présent en 2022-23, alors pourquoi le BVB n’est-il pas encore complètement câblé ?

Normalement, lorsque vous commentez un match en direct et même lorsque la performance d’une équipe de haut niveau a été carrément médiocre, une fois qu’ils sont deux devant avec 13 minutes à jouer, à domicile, vous sentez que la partie est probablement terminée. Pourtant, samedi, en commentant Dortmund contre le Werder Brême pour les téléspectateurs ESPN aux États-Unis, j’avais des doutes tenaces. Brême, tout juste de retour d’une interruption d’un an en 2. Bundesliga, avait dominé et déjoué le BVB sans avoir le coup de poing requis devant le but.

Dortmund n’a enregistré que cinq tentatives dans tout le match, son chiffre le plus bas dans un match à domicile de Bundesliga depuis le début de la collecte de données en 1992. Mais je n’aurais pas pu prévoir, ni personne, la pure folie qui surviendrait dans les dernières minutes. Littéralement, si vous avez cligné des yeux, vous avez raté le plus grand combat tardif de l’histoire de la ligue. La victoire 3-2 de Brême, avec les trois buts à la 89e minute ou plus tard, entrera dans les annales.

Ayant couvert les trois matches du BVB pour débuter la saison, je dois avouer ne pas avoir été particulièrement convaincu par eux. Lors du match d’ouverture contre Leverkusen, ils ont remporté des applaudissements pour leur esprit combatif incarné par le nouveau paratonnerre défensif Nico Schlotterbeck, et pour avoir réussi leur chemin vers la victoire sous la coche pendant de larges pans d’une seconde mi-temps difficile. Une évaluation plus honnête aurait pu être : une victoire fortuite, certainement une Arbeitssieg (“victoire laborieuse”).

Ensuite, il y a eu le succès 3-1 au SC Freiburg, propulsé par des buts de trois remplaçants différents, qui ont dissimulé des fissures plus importantes. Jamie Bynoe-Gittens a égalisé le match en fin de match, mais a été aidé par une chute spectaculaire du gardien de Fribourg Mark Flekken. Dortmund a ajouté à son total dans les six dernières minutes grâce à Youssoufa Moukoko et Marius Wolf. Avec BVB, il devient tentant de considérer l’esprit, la mentalité et l’effort comme des caractéristiques importantes.

Au moins le Schwarzgelben montraient des signes de courage, laissant peut-être entendre que leurs tendances à la mâchoire de verre avaient été bannies à la poubelle de l’histoire par Edin Terzic, qui est de retour à la barre après avoir guidé le club vers le succès de DFB-Pokal en 2021 tout en servant à titre intérimaire.

Cependant, il n’y avait pas de détermination d’acier contre Brême : juste beaucoup de football aléatoire et pas particulièrement accrocheur. Dortmund semblait particulièrement perdu après que le pivot du milieu de terrain Mahmoud Dahoud ait été expulsé à la 18e minute en raison d’une blessure à l’épaule. Jude Bellingham a peut-être connu son pire match sous un maillot de Dortmund jusqu’à présent et n’a reçu que peu d’aide du remplaçant de Dahoud, Emre Can, alors que Leonardo Bittencourt et Jens Stage de Brême les traversaient encore et encore.

Nous ne devrions rien enlever au Werder Brême, qui a connu l’une de ses plus belles heures couronnée par la majestueuse arrivée d’Oliver Burke à la 95e minute, mais ne vous y trompez pas : c’était un autre effondrement de Dortmund sur le dos de beaucoup trop de mémoire récente – pensez St. Pauli en DFB-Pokal, Rangers en Europa League, Leverkusen et Leipzig à domicile en Bundesliga. Terzic n’a pas tenté de recouvrir aucun de ses commentaires avec du sucre, admettant plutôt que la performance globale n’était pas à la hauteur et que Dortmund a obtenu ce qu’il méritait. Avant la saison, il a souligné que l’opposition ne devrait jamais avoir plus envie de gagner que le BVB, mais il était évident samedi que l’équipe de Terzic avait échoué.

Ce n’était pas seulement du désir non plus. Dortmund a montré d’énormes problèmes structurels, avec des distances entre les composants de l’équipe partout, pas de pressing coordonné et une attaque encore en construction.

Anthony Modeste, signé récemment du FC Cologne, est un finisseur chevronné de la Bundesliga avec 83 buts en championnat à son actif, et il était logique de s’en prendre à un joueur qui n’aura pas à s’installer dans une nouvelle ligue tout en servant de mesure provisoire jusqu’à Sébastien. Haller, espérons-le, revient d’un traitement pour une tumeur testiculaire maligne. Jusqu’à présent, cependant, Modeste a l’air de jouer pour la mauvaise équipe. Samedi, il n’a touché le ballon que 12 fois en 82 minutes.

