Le Borussia Dortmund envisage un accord potentiel pour Luis Suarez

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Suarez une option à Dortmund?

Luis Suarez a été lié au Borussia Dortmund alors que l’ancien homme de l’Atletico Madrid cherche un nouveau club avant la Coupe du monde 2022.

Selon Sky Sports Allemagneles patrons de Dortmund se demandent s’il serait logique ou non de signer la star uruguayenne de 35 ans.

Le développement vient après la nouvelle arrivée Sébastien Haller a reçu un diagnostic de tumeur testiculaire plus tôt cette semaine, ce qui l’empêchera d’entrer pour une durée indéterminée.

Haller avait rejoint Dortmund plus tôt cet été pour 36 millions d’euros après avoir enregistré 34 buts et neuf passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues pour l’Ajax la saison dernière.

Quant à Suarez, l’ancien meneur de jeu de Barcelone et de Liverpool avait été lié à plusieurs clubs d’Amérique du Sud et avait récemment déclaré avoir reçu des offres de la Major League Soccer.

11.05 BST : Attaquant d’Arsenal Marcelo Flores poursuivra son développement en Espagne après accord d’un transfert de prêt au Real Oviedo en deuxième division.

Flores, 18 ans, est le deuxième joueur mexicain à rejoindre le club cet été car ils ont également signé Daniel Acèves de Tuzos.

L’accord intervient après que Grupo Pachuca a acheté 51% des actions d’Oviedo au début du mois.

10.38 BST : L’Atlético de Madrid a conclu de nouveaux contrats avec Jan Oblak et Thomas Lemar, Rapports de Marcales accords précédents des deux joueurs devant expirer l’été prochain.

Oblak, 29 ans – classé parmi les meilleurs gardiens de but du monde et l’un des capitaines de l’Atletico – signera une prolongation jusqu’en 2028, selon le journal, tandis que le milieu de terrain Lemar a accepté de renouveler jusqu’en 2027.

Lier un accord pour Oblak, qui a souvent été lié à un passage en Premier League, avait été l’une des priorités du club cet été, et une annonce est attendue la semaine prochaine.

10.16 BST : de l’Atlético de Madrid Marcos Llorente a nié que les liens du club avec Cristiano Ronaldo – qui envisage de quitter Manchester United cet été – a fait l’objet de discussions dans le vestiaire.

L’Atletico a été désigné comme l’une des destinations possibles de Ronaldo offrant le football de la Ligue des champions et la possibilité de concourir pour les trophées, l’agent Jorge Mendes entretenant une relation étroite avec le directeur général du club, Miguel Angel Gil.

“Les gens parlent de tant de noms qui ne finissent pas par arriver”, a déclaré Llorente Radio Cadena SER mercredi. “S’il vient, il sera temps d’en parler… J’essaie de l’ignorer parce que les gens parlent trop.

“Au cours d’autres étés, des choses similaires se sont produites avec des joueurs de ce niveau. C’est de la “fumée”. Jusqu’à ce que ce soit certain, nous ne parlerons pas des joueurs qui ne sont pas dans notre club… Nous savons tous comment il joue et ce qu’il a réalisé, mais c’est le staff technique et le club qui doivent décider.”

Entre-temps, Marque rapporte que le Real Madrid a exclu un retour potentiel du meilleur buteur du club.

Le journal affirme qu’il n’y a eu “aucune rencontre” entre Ronaldo et le président du club Florentino Perez, malgré la récente visite de l’attaquant dans la capitale espagnole, et Madrid attend de voir quels joueurs partiront avant de décider s’ils reviendront sur le marché, avec Ronaldo. hors de l’ordre du jour.

Cadena SER convient que Madrid ne cherchera à faire venir un attaquant que si les deux Marco Asensio et Borja Mayoral quitter le club.

Selon la radio, un tel acteur serait une “bonne option attractive et bon marché” qui pourrait servir de back-up pour Karim Benzéma. Cependant, le club a rejeté l’intérêt de l’attaquant de l’Inter Milan Edin Dzekoaujourd’hui âgé de 36 ans, qui, selon SER, leur a été proposé ces derniers jours.

09h42 BST: Arrière droit de l’Udinese Nahuel Molina sera la troisième signature de l’Atletico Madrid cet été, ont confirmé des sources à ESPN.

Une percée est intervenue dans les pourparlers entre les deux clubs au cours des dernières 24 heures, et une annonce officielle est désormais attendue dans les prochains jours.

Le défenseur de 24 ans était une priorité pour le manager Diego Simeone, qui voulait un spécialiste du poste pour couvrir l’absence de Kieran Trippier, qui est parti pour Newcastle United en janvier.

Molina suit le milieu de terrain Axel Witsel et ailier Samuel Lino à rejoindre l’Atletico alors qu’ils cherchent à se renforcer pour la saison 2022-23 de LaLiga.

08h51 BST : Attaquant du FC Salzbourg Benjamin Sesko est sur le radar de Newcastle, dit Le courrier quotidien.

Sesko, 19 ans, a marqué 11 fois en 37 apparitions la saison dernière et est très bien noté. L’international slovène, qui mesure 6 pieds 4 pouces, a également suscité l’intérêt du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

Newcastle cherche à renforcer sa ligne avant mais a trouvé des mouvements pour l’attaquant de la Real Sociedad Alexandre Isak et l’ailier du Bayer Leverkusen Moussa Diaby trop cher.

08h27 BST : Manchester City reste désireux de signer Brighton Marc Cucurella cet été, bien que les deux clubs soient séparés de 20 millions de livres sterling dans leur évaluation de l’arrière latéral, ont déclaré des sources à ESPN.

Avec Oleksandre Zintchenko sur le point d’achever un transfert de 32 millions de livres sterling vers Arsenal, le manager de City Pep Guardiola n’a qu’un seul arrière gauche reconnu dans son équipe senior – João Cancelo – entrer dans la nouvelle saison.

Alors que les défenseurs centraux Aymeric Laporte et Nathan Aké sont capables de jouer en tant qu’arrière gauche d’urgence, Guardiola a chargé le directeur du football Txiki Begiristain de trouver un arrière latéral désigné. Et Cucurella, qui a rejoint Brighton lors d’un déménagement de 15 millions de livres sterling depuis Getafe en août dernier, a été identifiée comme la meilleure option potentielle de City.

Mais des sources ont déclaré à ESPN que City n’avait pas l’intention de respecter la valorisation de 50 millions de livres sterling de Brighton pour le joueur de 23 ans, qui n’a disputé qu’une seule saison en Premier League.

08h00 BST : Les clubs de football sont habitués à ce que leurs préparatifs de pré-saison soient interrompus lorsque les joueurs changent d’équipe sur le marché des transferts, mais Halifax Town doit faire face à un départ inhabituel – son attaquant part rejoindre le casting de l’émission de téléréalité “Love Island”.

Jamie Allenqui joue au niveau international pour Montserrat, se rend en Espagne pour rejoindre le casting de l’émission britannique pour les derniers jours de la dernière série.

Allen, qui a récemment signé une prolongation de contrat avec le club de la Ligue nationale (cinquième niveau), a été annoncé mercredi comme l’une des quatre nouvelles “bombes” à rejoindre le spectacle.

Son club semblait cependant moins impressionné. “La question sera examinée à son retour”, a déclaré le club du Yorkshire dans un communiqué sur Twitter.

jouer 1:00 Don Hutchison explique pourquoi Kalidou Koulibaly est une signature incroyable pour Chelsea.

PAPER GOSSIP

– Chelsea et West Ham sont toujours en négociations directes concernant un accord de 30 millions de livres sterling pour l’attaquant Armando Brojaselon Fabrice Romano, les Blues voulant le garder après son prêt avec Southampton. Thomas Tuchel serait un fan de l’international albanais et alors que les Hammers poussent toujours pour un déménagement, Chelsea a déclaré qu’un accord de prêt ne serait pas sur la table.

– Le gardien rapporte que Jesse Lingard est en pourparlers avancés avec Nottingham Forest alors que le milieu de terrain offensif décide de son avenir. Des sources avaient précédemment déclaré à ESPN que West Ham United, Everton, Tottenham Hotspur avaient également été des options pour l’ancien joueur de Manchester United. Lingard, 29 ans, a exclu un transfert en MLS et a une offre sur la table d’un club d’Arabie saoudite.

– La Norme du soir ont déclaré que Tottenham se concentre désormais sur le déchargement des joueurs après avoir terminé la signature de Djed Spence. Tout éteint Japhet Tanganga, Bryan Gil, Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Sergio Réguilon et Harry fait un clin d’œil sont hors des plans d’Antonio Conte et pourraient donc partir, alors que Matt Doherty ou Emerson Royal pourrait également partir avec Spence et Lucas Moura assurant la concurrence.

– Napoli a trouvé un accord avec l’attaquant de Bodo/Glimt Ola Solbakkenselon Calciomercato, qui ajoute qu’ils décideront maintenant de le signer maintenant ou en décembre à la fin de son contrat. Le joueur norvégien était auparavant lié à l’AS Roma.

– L’Équipe lient le gardien du Real Mallorca Lille Léo Jardim après avoir regardé le Stade de Reims Predrag Rajković. Il n’y a pas encore eu de contacts directs avec Lille, et Majorque ne s’attend pas à ce que le Brésilien parte avec son contrat jusqu’en 2024.