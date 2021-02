Le Borussia Dortmund critique Haaland et les célébrations des fans après la victoire de Schalke

Le Borussia Dortmund a critiqué des joueurs, dont Emre Can et Erling Haaland, qui ont pris part à des célébrations avec des supporters en dehors de leur terrain d’entraînement après la victoire 4-0 de samedi à Schalke 04 et ont qualifié leurs actions de « non tolérables ».

La Ligue allemande de football (DFL) a exigé une explication de Dortmund après que de grands groupes non organisés aient accueilli le bus de l’équipe avec des fusées éclairantes sur leur terrain d’entraînement après la victoire.

Environ 200 fans se sont rassemblés devant les installations d’entraînement de Dortmund alors que l’équipe revenait de la victoire retentissante dans le Revierderby.

Images publiées sur les réseaux sociaux a montré que les joueurs ne portaient pas de masques et ne maintenaient pas de distanciation sociale comme l’exige le protocole d’hygiène du LDF.

La police et les stadiers de club ne sont pas intervenus car les fans ont arrêté le bus, certains des supporters ne portant pas de masques et la majorité ne conservant pas de distance sociale.

Le club a déclaré dimanche dans un communiqué que ces célébrations n’étaient « pas tolérables ».

Ils ont ajouté qu’ils ne pouvaient « que s’excuser et promettre de répondre à la question de savoir comment empêcher complètement ces scènes dans le public à l’avenir avec la police et tous impliqués dans un bref délai ».

En vertu du protocole d’hygiène de la DFL, la Fédération allemande de football (DFB) peut sanctionner les infractions au protocole à l’intérieur des stades et les clubs sont responsables de ceux qui se produisent dans des situations privées.

Le Bayern Munich a infligé une amende à Corentin Tolisso pour s’être fait tatouer et aussi lorsque le Borussia Mönchengladbach a infligé une amende à l’attaquant Breel Embolo pour une violation du protocole en janvier.

« Le DFL a immédiatement contacté le Borussia Dortmund et a demandé au club une déclaration à bref délai », a déclaré dimanche un porte-parole du DFL à ESPN.

Dortmund devrait être le premier club à être condamné à une amende pour une violation du protocole cette saison, ont déclaré des sources à ESPN.

L’amende attendue ne sera pas infligée à Dortmund pour le comportement de ses fans, mais uniquement pour la violation des règles COVID-19 à l’intérieur du bus de l’équipe.

Le LDF a déclaré qu’il annoncerait le résultat de ses enquêtes et une éventuelle amende pour Dortmund plus tard cette semaine.