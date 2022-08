Le Borussia Dortmund cherche des réponses après l’effondrement tardif du Werder Brême

Le Borussia Dortmund avait espéré que les effondrements tardifs et les questions sur la mentalité de l’équipe appartiendraient au passé.

L’entraîneur Edin Terzić a été le premier du club à superviser neuf victoires consécutives en Bundesliga lors de son premier mandat. Son équipe a commencé cette saison avec des victoires sur le Bayer Leverkusen et Fribourg, bien qu’elle n’ait pas particulièrement bien joué.

Puis est venu le choc de samedi, lorsque Dortmund a établi un record de Bundesliga indésirable.

Jamais auparavant dans la ligue une équipe n’avait concédé trois buts après la 88e minute, comme Dortmund l’a fait en jetant une avance de deux buts pour perdre 3-2 à domicile contre le promu Werder Brême.

« Il faut aussi dire que nous avons eu un peu de chance lors des deux premiers matchs. Aujourd’hui, nous avons été punis pour cela », a déclaré le capitaine de Dortmund, Marco Reus.

Soudain, toutes les vieilles questions sont à nouveau posées. Le défi du titre de Dortmund est miné par les doutes et l’incertitude, et le Bayern Munich semble encore plus assuré de remporter un 11e titre de champion consécutif, un record.

Tout ce qu’il a fallu, c’est trois tours.

Bien qu’il ait terminé deuxième la saison dernière, Dortmund s’est séparé du prédécesseur de Terzić, Marco Rose, après une campagne incohérente caractérisée par des défaites à domicile et à l’extérieur contre le Bayern Munich et Leipzig ainsi que d’autres défaites décevantes.

Dortmund a terminé à huit points du Bayern malgré les points perdus de son rival en 10 matchs. Dortmund a quitté la Ligue des champions en phase de groupes et la Coupe d’Allemagne au troisième tour.

Terzić, qui a mené Dortmund au titre de la Coupe d’Allemagne en tant qu’entraîneur par intérim la saison précédente, a été ramené pour cette saison avec la tâche de se battre à nouveau pour les trophées.

Mais jusqu’ici, malgré les renforts estivaux en attaque et en défense, Dortmund n’a pas réussi à impressionner. Les buts de Julian Brandt et Raphaël Guerreiro contre Brême étaient les première et deuxième tentatives cadrées de l’équipe – dans le temps additionnel en première mi-temps et à la 77e minute. Brême a dominé le match.

“C’était une très mauvaise performance de notre part. On n’a pas réussi à contrôler le jeu et on s’est laissé beaucoup d’occasions, aussi bien en première mi-temps, quand on est allé de l’avant avec la dernière action, qu’en seconde, quand on voulait faire beaucoup mieux », a déclaré Terzić. “Néanmoins, quand vous gagnez 2-0 jusqu’à la 88e minute, vous devez gagner le match, même si ce n’est pas un bon match. Et la façon dont nous avons encaissé les buts était vraiment stupide. Si ennuyant.”

Dortmund ne peut pas se permettre de perdre des points s’il veut défier le Bayern cette saison. de ses trois matchs.

Le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, n’a pas encore perdu espoir.

“Nous n’allons pas abandonner déjà après le troisième tour”, a déclaré Kehl avant la démonstration du Bayern dimanche. « Sinon, nous pourrions fermer tout le magasin. Nous voulons rendre la Bundesliga passionnante pour tout le monde.

Dortmund se rendra ensuite au Hertha Berlin, une équipe avec un seul point jusqu’à présent malgré des performances encourageantes contre l’Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach.

Kehl a déclaré que l’équipe essaierait d’apprendre du choc de Brême.

“Nous essaierons de trouver des raisons à cela, mais nous attendrons également avec impatience”, a déclaré Kehl. “Tout le monde a de plus grandes attentes et doit y répondre maintenant.”

