Le Borussia Dortmund bat Augsbourg et passe au bord du titre de Bundesliga

Le Borussia Dortmund est à une victoire de son premier titre de Bundesliga en une décennie, après que deux buts en seconde période de Sébastien Haller aient remporté une victoire 3-0 à Augsbourg dimanche.

Dortmund compte désormais deux points d’avance sur le Bayern Munich, qui s’est incliné 3-1 à domicile face au RB Leipzig samedi, à un match de la fin.

Ils doivent maintenant améliorer le résultat du Bayern la semaine prochaine à domicile contre Mayence pour lever le bouclier de la Bundesliga pour la première fois depuis 2011-12.

Bien qu’Augsbourg ait été réduit à 10 hommes à la fin de la première mi-temps, le match était sans but jusqu’à la 58e minute, lorsque Haller a bondi sur un rebond pour marquer le premier match.

Haller, qui a raté la première moitié de la saison alors qu’il surmontait un cancer des testicules, en a marqué un autre avec six restants pour ravir les fans en visite.

Julian Brandt a ajouté un but dans le temps additionnel.

« Nous sommes très heureux, mais pas complètement satisfaits », a déclaré le manager de Dortmund Edin Terzic à DAZN, « nous avons une prochaine étape à franchir ».

Un Haller « heureux et fier » a déclaré à DAZN « nous avons une énorme chance de réaliser quelque chose de grand ».

L’entraîneur d’Augsbourg, Enrico Maassen, a déclaré que « le carton rouge était le moment crucial… vous pouvez le donner, mais c’est une décision difficile ».

Dortmund, qui est entré dans le match en sachant que la victoire leur donnerait le contrôle de la course au titre, était sans victoire sur la route depuis février.

Les visiteurs ont fait le voyage vers le sud sans le milieu de terrain vedette Jude Bellingham, qui n’a pas réussi à se remettre d’une blessure au genou.

La victoire précédente de Stuttgart à Mayence signifiait qu’Augsbourg n’avait que deux points d’avance sur la zone de relégation.

Dortmund, qui a marqué 11 buts lors de ses deux derniers matchs, a été dominant en première mi-temps mais n’a pas pu trouver de percée, Haller forçant un arrêt du bout des doigts de Tomas Koubek.

Après 33 minutes, Julian Brandt s’est accroché à une passe défensive de 40 mètres d’Emre Can, mais a directement frappé Koubek en tête-à-tête avec le gardien d’Augsbourg.

Peu avant la mi-temps, le dernier joueur Felix Uduokhai a écopé d’un carton rouge en taclant Donyell Malen au bord de la surface de réparation.

Augsbourg a creusé profondément malgré la perte d’un homme dans l’espoir d’arracher un point.

Haller a finalement percé pour les visiteurs, récupérant un rebond de Koubek avant de se retourner et d’enfiler le ballon dans le coin le plus éloigné.

À un peu plus de cinq minutes de la fin, Haller a répété le tour, bondissant sur un tir rebondi de Marco Reus pour battre Dortmund 2-0, envoyant les supporters visiteurs dans un chant de « champions d’Allemagne, seulement Dortmund ».

Alors que le temps s’écoulait, le capitaine de Dortmund, Mats Hummels, a été aidé hors du terrain après s’être cogné une botte au visage.

Le remplaçant du défenseur central, Nico Schlotterbeck, a passé le ballon pour que Brandt marque un troisième but.

– Stuttgart reste en vie –

Plus tôt, un but et deux passes décisives du remplaçant Chris Fuehrich ont donné à Stuttgart un énorme coup de pouce dans leur combat de relégation, avec une victoire 4-1 à Mayence.

Amorcé à 30 minutes de la fin avec un score bloqué de 1-1, Fuehrich inscrivait un but pour Serhou Guirassy à peine deux minutes plus tard, avant d’en ajouter un des siens.

L’ailier a inscrit un autre but dans le temps additionnel pour que Tanguy Coulibaly emmène son équipe des places de relégation à la sécurité du 15e avec une journée à jouer.

N’ayant perdu qu’un seul de ses huit derniers matches à domicile, l’équipe locale a pris l’avantage après 23 minutes, Marcus Ingvartsen pataugeant dans une mer de défenseurs de Stuttgart pour profiter d’une déviation sur Wataro Endo.

L’international japonais Endo a égalisé les choses pour Stuttgart à la fin de la première mi-temps, terminant un contre d’un corner de Mayence avec une superbe volée devant un Finn Dahmen impuissant dans le but.

Fuehrich a inscrit un but pour Guirassy au milieu de la deuxième, avant de marquer l’un des siens, l’ailier perdant deux défenseurs avant d’inscrire son cinquième but de la saison.

Fuehrich a ensuite offert un quatrième à Coulibaly dans le temps additionnel, scellant un superbe dimanche pour Stuttgart.

Lors du dernier match de dimanche, le Bayer Leverkusen, sixième, peut améliorer ses chances de football européen la saison prochaine avec une victoire à domicile contre le Borussia Moenchengladbach.

