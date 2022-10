Le Borussia Dortmund arrache le dernier match nul contre le Bayern Munich alors que Fikayo Tomori marque pour l’AC Milan lors de la victoire de la Juve | Nouvelles du football

Anthony Modeste du Borussia Dortmund s’est dirigé vers un égaliseur de dernière minute pour compléter un retour sensationnel de deux buts et arracher un match nul 2-2 contre les visiteurs du Bayern Munich dans le Der Klassiker de Bundesliga samedi.

Modeste, sous la critique massive après avoir marqué une seule fois en championnat après son arrivée cette saison pour remplacer Sébastien Haller malade, s’est dirigé au second poteau avec la dernière touche du match après avoir également inscrit son premier but, pour sauver un point pour son équipe et garder le Bayern hors de la première place.

L’entraîneur-chef du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a fait irruption sur le terrain alors que son équipe célébrait l’égalisation contre le Bayern





Léon Goretzka avait viré les visiteurs devant à la 33e minute avant Leroy Sané en a ajouté un autre à la 53e lors de la rencontre de haute intensité devant une foule de 81 000 spectateurs à guichets fermés au Signal Iduna Park de Dortmund.

Youssoufa Moukoko a réduit le déficit à la 74e minute pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire de Der Klassiker à 17 ans alors que le Bayern a terminé le match avec 10 hommes après Kingsley Coman a été expulsé à la 90e minute avec une deuxième réservation.

Les Bavarois, qui affrontent mercredi le Viktoria Plzen en Ligue des champions, sont à 16 points de moins que Dortmund, avec Union Berlin et Fribourg, tous deux à 17, en action dimanche.

Alonso remporte le premier match en charge à Leverkusen

La carrière de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen a commencé par une victoire retentissante 4-0 sur Schalke





Ancien milieu de terrain de Liverpool Xabi Alonso a pris un départ victorieux lors de son premier match en tant que Bayer Leverkusen gestionnaire en tant que Moussa Diaby a marqué une fois et inscrit deux autres buts pour Jérémie Frimpong dans une démolition 4-0 de la visite de Schalke.

Diaby, qui a marqué 13 fois lors de la campagne précédente mais n’avait pas encore marqué cette saison, a tonné dans un tir de 22 mètres à la 38e minute avant de préparer Frimpong pour percer sous un angle serré trois minutes plus tard.

La paire s’est à nouveau combinée huit minutes après le redémarrage avec Diaby, qui était lié à un déménagement à Newcastle cet été, encore une fois le fournisseur et le milieu de terrain néerlandais Frimpong s’inscrivant de près pour son quatrième but de la saison.

Paulinho a terminé la déroute avec une course au bon moment à la 90e pour donner à Alonso, l’ancien international espagnol qui a remplacé Gerardo Seoane sur le banc plus tôt cette semaine, un départ de rêve.

Leur deuxième victoire en championnat de la campagne a permis à Leverkusen, qui accueille Porto en Ligue des champions mercredi, des dernières places et de se classer 14e avec huit points. Le promu Schalke a chuté au 16e rang sur six.

Tomori marque lors de la victoire de l’AC Milan sur la Juve

Fikayo Tomori de l’AC Milan célèbre après avoir marqué lors de la victoire 2-0 de son équipe sur la Juventus





AC Milan a remporté une victoire 2-0 sur des rivaux en difficulté Juventus avec des buts du défenseur anglais Fikayo Tomori et milieu de terrain Brahim Díaz dans un affrontement animé en Serie A à San Siro.

Le champion en titre, Milan, a provisoirement gagné deux places au troisième rang du classement avec 20 points, à égalité avec le leader Napoli et l’Atalanta, deuxième, qui ont tous deux un match en moins.

La Juventus, qui semblait avoir franchi un cap après avoir battu Bologne 3-0 à domicile le week-end dernier, suivi d’une victoire 3-1 contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions en milieu de semaine, reste huitième avec 13 points.

Milan était déterminé à rattraper la défaite 3-0 de mercredi contre Chelsea en Ligue des champions et ils l’ont fait 1-0 juste avant la pause grâce à Tomori qui a suivi un tir de Olivier Giroud et a lancé le ballon dans le toit du filet.

Diaz a ensuite doublé l’avance de Milan une minute plus tard en profitant de de Dusan Vlahovic erreur et a couru vers le but de la Juve, terminant un effort en solo avec une frappe brillante.

La forme de la Juve à l’extérieur continue de troubler l’entraîneur Massimiliano Allegri, dont l’équipe a gagné pour la dernière fois sur la route fin avril.

Ils n’ont récolté que deux points en quatre matches de Serie A à l’extérieur cette saison et feront face à un voyage d’essai au Maccabi Haïfa en milieu de semaine.

Les deux équipes reviennent en Ligue des champions mardi avant que la Juventus ne se rende à Turin pour le derby samedi prochain, tandis que Milan se rendra à Vérone dimanche.