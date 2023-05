Le Borussia Dortmund à une victoire du titre de champion, Luton affronte Coventry dans une offre de promotion

Allemagne

C’est le dernier jour de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui se disputent la course au titre la plus proche depuis des années. Dortmund mène de deux points et doit battre Mayence à domicile pour être sûr de mettre fin au règne de 10 ans du Bayern en tant que champion.

Le Bayern espère une erreur à Dortmund lors de sa visite à Cologne en même temps. La différence de buts du Bayern est meilleure que celle de Dortmund, donc un match nul ne suffira pas à Dortmund si le Bayern bat Cologne.

L’Union Berlin et Fribourg se battent pour la dernière place de qualification en Ligue des champions. Les équipes sont à égalité alors que l’Union accueille le Werder Brême et que Fribourg visite l’Eintracht Francfort.

Augsbourg, Stuttgart, Bochum et Schalke jouent toujours pour leur survie.

France

Le Paris Saint-Germain compte six points d’avance et n’a qu’à faire match nul à Strasbourg pour s’assurer un 11e titre record en Ligue 1. Le PSG a également une différence de buts largement supérieure à Lens, deuxième, qui cherche une victoire à domicile contre Ajaccio déjà relégué pour garantir une entrée automatique en Ligue des champions.

Marseille, troisième, a cinq points de retard sur Lens mais a au moins obtenu une place dans les tours de qualification de la Ligue des champions et accueille Brest.

La bataille pour la quatrième place et une place en Ligue Europa et la lutte pour éviter d’être la dernière équipe reléguée sont en jeu. Monaco, quatrième, a deux points d’avance sur Lille, cinquième, et trois sur Rennes, sixième.

Monaco est sous forte pression alors qu’il se rend à Rennes mais Lille accueille une équipe nantaise dans le 17e et cherche désespérément à rester en place.

Quatre équipes sont éliminées cette saison et Nantes, huit fois championne, est à un point derrière Auxerre, 16e, qui se déplace pour affronter Toulouse, vainqueur de la Coupe de France.

Italie

Finaliste de la Ligue des champions, l’Inter Milan peut se garantir une place dans la compétition de la saison prochaine s’il ne perd pas à domicile contre l’Atalanta. Un point suffirait à l’Inter pour réserver sa place dans le top quatre de la Serie A et saper les espoirs d’Atalanta d’un retour en Ligue des champions.

L’Atalanta est cinquième mais cinq points derrière l’Inter et trois sous l’AC Milan avant le match des Rossoneri à la Juventus dimanche. La Roma est un point plus loin et doit gagner à la Fiorentina pour garder ses quatre premiers espoirs en vie.

Cependant, la Roma a un autre chemin potentiel vers la Ligue des champions, car elle est également en finale de la Ligue Europa.

A l’autre bout du tableau, Spezia cherchera à battre le Torino pour s’éloigner de la zone de relégation. C’est juste un point au-dessus des trois derniers. Salernitana est déjà sûre et héberge Udinese.

Angleterre

Luton et Coventry s’affrontent lors de la finale des éliminatoires du championnat au stade de Wembley pour le droit de jouer en Premier League la saison prochaine. Les deux équipes cherchent à plafonner des ascensions remarquables, après s’être affrontées au quatrième rang anglais il y a seulement cinq ans.

Luton n’a jamais joué en Premier League depuis son inauguration en 1992 – l’équipe était la dernière dans l’élite lors de la saison 1991-92 – et a complètement abandonné la Ligue anglaise de football en 2009 après une déduction de 30 points pour faute financière.

Coventry a été relégué de la Premier League en 2001 après 34 années consécutives dans la première division et a depuis lutté contre des problèmes de propriété et des problèmes financiers qui ont laissé l’équipe sans stade à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie.

Le vainqueur rejoindra Burnley et Sheffield United pour être promu du championnat.

Espagne

L’attaquant du Real Madrid Vinícius Júnior ne jouera pas lorsque son équipe se rendra à Séville à la recherche d’une victoire pour rester à la deuxième place avec deux matchs à jouer. L’entraîneur Carlo Ancelotti a déclaré que Vinícius serait absent pour un deuxième match consécutif en raison d’un problème au genou.

Son absence du terrain survient au milieu d’un énorme tumulte qui a atteint son Brésil natal après avoir été à nouveau victime d’abus racistes par des fans lors du match du week-end dernier à Valence.

