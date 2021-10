Le Borussia Dortmund a battu 2-1 Augsbourg pour passer à la deuxième place

Le Borussia Dortmund a touché deux fois les boiseries et a perdu plusieurs autres occasions avant de passer devant Augsbourg 2-1 en Bundesliga samedi pour grimper à la deuxième place. Julian Brandt a marqué un but en deuxième mi-temps après que Raphael Guerreiro de Dortmund les ait mis en tête avec un penalty à la 10e minute. Augsbourg a d’abord eu du mal à faire face à la pression de Dortmund, comme en témoignent leurs trois cartons jaunes et le penalty qu’ils ont concédé dans les 15 premières minutes.

Mais alors que les hôtes avaient peut-être la possession, ils manquaient de précision et d’instinct de tueur à l’avant, leur meilleur attaquant Erling Haaland étant toujours absent pour cause de blessure.

Augsbourg s’est accroché et s’est faufilé dans un coup de ventouse avant la pause lorsque le tir de 25 mètres d’Arne Maier a rebondi sur la barre transversale et dans le chemin d’Andi Zeqiri qui n’a eu aucun mal à s’insérer pour l’égalisation.

Dortmund avait besoin d’un moment spécial de Brandt pour reprendre la tête six minutes après la reprise, le milieu de terrain trouvant juste assez d’espace pour tisser un tir avec son pied gauche.

Le capitaine de Dortmund Marco Reus a secoué la barre transversale avec un tir de rebond à la 57e, et Thorgan Hazard aurait dû faire beaucoup mieux à la 66e quand, avec seulement le gardien d’Augsbourg à battre, son tir a rebondi sur le poteau et est passé à côté.

Mais la victoire a permis à Dortmund de grimper à 15 points, un derrière le leader Bayern Munich, qui est en action contre l’Eintracht Frankfurt dimanche. Le sensationnel Fribourg, invaincu jusqu’à présent, est également à 15 après une victoire 2-1 au Hertha Berlin.

Le VfL Wolfsburg a subi une défaite 3-1 face aux visiteurs du Borussia Moenchengladbach pour se classer cinquième avec 13 points.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.