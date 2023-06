Le «bord de la falaise» du Brexit menace la production de voitures électriques, prévient le patron de l’industrie

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Un «bord de falaise» post-Brexit qui se profile en janvier 2024 menace la croissance de la production de voitures électriques en Grande-Bretagne, a averti un chef de l’industrie automobile.

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré que l’avenir de l’industrie britannique était un enjeu à moins qu’un accord ne soit conclu avec l’UE pour retarder les nouvelles règles tarifaires jusqu’en 2027.

Le gouvernement de Rishi Sunak a été averti d’une « menace existentielle » posée par les nouvelles règles d’origine qui obligeront les constructeurs automobiles à construire plus de batteries au Royaume-Uni.

Parmi les dernières parties de l’accord sur le Brexit convenu par Boris Johnson, les modifications qui doivent entrer en vigueur en 2024 stipulent que 45 % de la valeur d’une voiture électrique doivent provenir du Royaume-Uni ou de l’UE pour bénéficier d’un commerce sans droits de douane.

Appelant à un report de trois ans, le directeur général de SMMT, Mike Hawes, a déclaré mardi : « Il existe un énorme potentiel de croissance, et cette croissance est désormais menacée par les tarifs ».

M. Hawes a déclaré à la conférence annuelle de son organisation: « Nous disons essentiellement de suspendre cette exigence et de laisser simplement la réglementation actuellement en place s’appliquer jusqu’en 2027, qui est le prochain seuil. »

Il a ajouté : « Nous devons nous assurer que ces [tariffs] ne sont pas appliqués… Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un accord de dernière minute, le 31 décembre, car les entreprises doivent planifier leurs volumes.

La secrétaire aux affaires, Kemi Badenoch, a déclaré à la conférence de l’organisation automobile qu’elle avait « entendu très haut et fort les questions sur les règles d’origine » et qu’elle en parlerait avec l’ambassadeur de Bruxelles au Royaume-Uni.

Dans des propos rapportés par Le gardienMme Badenoch a également admis que « le Brexit a été plus dramatique, je pense, pour ce secteur que pour beaucoup d’autres ».

La secrétaire au Commerce, Kemi Badenoch, dit qu’elle soulèvera la question avec l’UE (fil de sonorisation)

Rishi Sunak a précédemment ordonné des pourparlers avec Bruxelles après que la société mère de Vauxhall, Stellantis, a averti en mai qu’elle ne serait pas en mesure de continuer à fabriquer en Grande-Bretagne sans modifier l’accord commercial sur les tarifs.

Mme Badenoch a déclaré à l’époque qu’elle avait soulevé la question avec son homologue de l’UE. Mais elle avait insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un problème lié au Brexit, et que la production de batteries concernait « des problèmes de chaîne d’approvisionnement suite à la pandémie et à la guerre en Russie et en Ukraine ».

Le SMMT a de nouveau averti mardi que les tarifs de 2024 rendraient les véhicules électriques de construction britannique « non compétitifs sur notre plus grand marché d’exportation, tout en faisant grimper les prix des véhicules électriques pour les acheteurs britanniques ».

L’organisation a appelé les partis politiques à s’engager à multiplier par dix la production annuelle britannique de véhicules électriques à plus de 750 000 d’ici 2030. L’organisation a déclaré que cela signifierait 106 milliards de livres sterling de véhicules produits au Royaume-Uni.

Louise Haigh, secrétaire aux transports du Labour, a déclaré que l’opposition augmenterait la production nationale de batteries de véhicules électriques, affirmant que cela pourrait créer 30 000 nouveaux emplois.

Elle a déclaré lors de la conférence: « Les travaillistes exhortent le gouvernement à accorder la priorité à un accord avec l’Union européenne pour garantir aux fabricants le temps de se préparer à respecter les exigences des règles d’origine et à faire en sorte que le Brexit fonctionne pour eux. »