Le Bootleg Fire de l’Oregon fait maintenant un tiers de la taille du Rhode Island alors que des milliers de personnes sont évacuées pour échapper au plus grand incendie du pays

L’incendie de bootleg de l’OREGON fait maintenant un tiers de la taille du Rhode Island, des milliers de personnes ayant été évacuées pour échapper au plus grand incendie du pays.

Depuis que l’incendie massif a commencé à brûler le 6 juillet, il a brûlé plus de 300 000 acres et est l’un des plus grands incendies de l’histoire de l’Oregon.

L’incendie a brûlé plus de 300 000 acres de terres Crédit : Reuters

Plus de 2 000 pompiers travaillent pour contrôler l’incendie massif Crédit : Reuters

L’incendie a déjà brûlé une zone plus grande que la ville de Los Angeles, alors que plus de 2 000 pompiers travaillent pour le garder sous contrôle.

Le Bootleg Fire brûle à environ 300 miles de la plus grande ville de l’État, Portland, dans et autour de la forêt nationale de Fremont-Winema.

Au moins 2 000 maisons ont été évacuées à un moment donné au cours des deux dernières semaines et des milliers d’autres pourraient devoir suivre alors que l’incendie fait rage.

Heureusement, aucun décès n’a été signalé.

Il y a quand même eu des dégâts importants. Au moins 160 maisons et bâtiments ont été détruits.

Cependant, James Johnston, chercheur au College of Forestry de l’Oregon State University, a souligné les dommages qu’un incendie de cette ampleur aurait pu causer s’il ne brûlait pas dans une région aussi éloignée.

« Si l’incendie avait touché des régions densément peuplées de la Californie, il aurait déjà détruit des milliers de maisons », a-t-il déclaré.

« Mais il brûle dans l’une des régions les plus reculées des 48 États inférieurs. Ce n’est pas la Bay Area là-bas. »

L’INCENDIE ‘CHANGE LE TEMPS’

L’incendie semble désormais se propager rapidement vers le nord et l’est en raison des vents forts, vers des zones de plus en plus reculées.

« Le Bootleg Fire menace les maisons de ranch qui se trouvent dans des zones assez éloignées », a déclaré Johnston. « Il n’y a pas de banlieue dans cette zone. »

Marcus Kauffman, porte-parole du département des forêts de l’Oregon, a déclaré au New York Times que l’incendie est si important qu’il crée son propre climat.

« Le feu est si grand et génère tellement d’énergie et de chaleur extrême qu’il change le temps », a-t-il déclaré.

« Normalement, le temps prédit ce que le feu fera. Dans ce cas, le feu prédit ce que le temps fera. »

La chaleur et l’intensité extrêmes du feu peuvent forcer le vent à le contourner, créer des nuages ​​et même générer des tourbillons de chaleur appelés « tornades de feu ».

Le Bootleg Fire et d’autres incendies à travers les États-Unis créent un début inhabituellement actif de la saison des feux de forêt dans l’ouest des États-Unis.

Une grande partie de l’ouest américain a également été confrontée à des vagues de chaleur record ces dernières semaines.

L’incendie a atteint la taille d’un tiers de l’État de Rhode Island Crédit : AFP

Des milliers de personnes ont été évacuées, bien que l’incendie ait brûlé dans des zones principalement rurales Crédit : AP