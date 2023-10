Le long littoral ensoleillé du Portugal n’est qu’une des attractions pour les travailleurs de la technologie

“Ce qui s’est passé dans le secteur technologique portugais depuis 2010 est quelque chose de spectaculaire”, déclare Ricardo Marvão, directeur de la société portugaise de conseil en innovation Beta-i.

“Le Portugal est devenu extrêmement compétitif sur le marché international. Plusieurs fondateurs étrangers ont commencé à considérer le Portugal comme leur futur pays. Ils ont apporté leur savoir-faire, créé des centres d’innovation, investi dans l’industrie locale, construit des espaces de coworking”, explique-t-il.

Outre le long littoral ensoleillé, les travailleurs et entrepreneurs technologiques étrangers ont été attirés au Portugal par des politiques fiscales généreuses.

En vertu du statut de résident non habituel (RNH), les personnes étrangères paient un taux fixe de 20 % sur leurs revenus pendant une période de 10 ans. En comparaison, pour les locaux, les taux d’imposition sur le revenu varient de 15 % à 48 %.

En parallèle, il y avait les soi-disant visas dorés, grâce auxquels un étranger pouvait échanger un investissement contre un passeport portugais. Ensemble, ces programmes ont contribué à attirer des milliers de professionnels et de retraités dans le pays.

Selon les données de la Cour des comptes du pays, 74 258 personnes vivaient au Portugal sous ce régime en 2022, soit une augmentation de 28 % par rapport à l’année précédente.

Mais après une décennie de croissance rapide, le succès pourrait être à un point d’inflexion.

En octobre, le gouvernement portugais a annoncé qu’il supprimerait le régime fiscal favorable accordé aux nouveaux entrants à partir de 2024. Ceux qui en bénéficient déjà ne seront pas concernés et pourront conserver le taux de 20 % sur leurs revenus jusqu’à la fin de leur période de 10 ans.

Les autorités portugaises ont l’intention de le remplacer par un programme beaucoup plus ciblé, axé sur l’attraction de scientifiques et de chercheurs étrangers. Les détails finaux ne sont toujours pas connus.

Après l’annonce du gouvernement, le téléphone de Ricardo Marvão bourdonnait d’alertes d’amis et de connaissances qui avaient bénéficié du dispositif fiscal et s’inquiétaient pour l’avenir.

“Il y avait beaucoup de méfiance à l’égard du gouvernement. Ils ont garanti que rien ne changerait pour ceux qui sont déjà soumis à la loi, mais beaucoup craignaient néanmoins un revirement total”, a-t-il déclaré à la BBC.

M. Marvão affirme que le programme a été essentiel pour attirer des personnes très qualifiées qui, autrement, ne seraient pas incitées à s’installer au Portugal et à s’établir dans le pays.

“Le régime NHR et le boom technologique au Portugal ont rendu possible l’attraction de talents. Les start-ups à croissance rapide avaient besoin de professionnels expérimentés, car le savoir-faire au Portugal était rare, voire inexistant, au début de l’écosystème”, explique M. Marvão.

Cependant, le gouvernement a imputé à ces projets la flambée des prix de l’immobilier. Lisbonne et d’autres villes ont connu d’importantes manifestations contre les loyers élevés et les prix de l’immobilier.

Des manifestations ont eu lieu cette année à travers le Portugal contre les loyers et les prix élevés de l’immobilier.

La fiscaliste portugaise Rita de La Feria, professeur à l’Université de Leeds, a déclaré à la BBC qu’elle était d’accord avec la décision du gouvernement portugais.

Elle affirme que ce type d’avantages fiscaux a tendance à augmenter à mesure que les pays se font concurrence pour attirer les travailleurs recherchés. De plus, elles se font au prix d’une diminution des recettes fiscales et de services publics tendus, et contrecarrent les efforts visant à promouvoir la cohésion européenne.

Mme de La Feria doute également du crédit que devrait accorder le régime fiscal attractif pour attirer des travailleurs au Portugal.

“C’est probablement l’équation que le gouvernement a dû faire en interne : le Portugal a-t-il encore besoin du régime RNH pour attirer les professionnels ? Ou le Portugal pourra-t-il néanmoins les attirer grâce aux autres avantages compétitifs du pays ?”, demande-t-elle.

La fiscaliste Rita de La Feria estime que le Portugal a eu raison de mettre fin aux allégements fiscaux pour les travailleurs étrangers

Un travailleur technologique à qui j’ai parlé, qui n’a pas souhaité être nommé en raison de la controverse entourant le NHR, pense que l’allégement fiscal devrait prendre fin.

“Si vous regardez l’ensemble du Portugal, je pense qu’il est logique de ne pas l’avoir. Je pense que cela a fait son travail. Maintenant, beaucoup de gens veulent venir vivre ici, et vous n’avez pas besoin d’incitation fiscale pour obtenir qu’ils bougent, les gens viendront de toute façon.

“Peut-être que moins de gens viendront, mais ce n’est tout simplement pas juste, cette situation dans laquelle les Portugais gagnent beaucoup moins et paient beaucoup plus d’impôts”, a déclaré cet employé du secteur technologique, qui travaille au Portugal depuis 2016.

Tout en comprenant la situation dans son ensemble, il envisage toujours de quitter Lisbonne pour Londres, afin d’éviter une forte augmentation de cette pression fiscale.

“Payer un taux d’imposition de près de 50 % n’a pas de sens. Si vous payez autant, on s’attendrait au moins à ce que le pays soit super efficace dans tout, mais ce n’est pas le cas au Portugal.”

Felix Lange, un concepteur de logiciels suédois, actuellement chef de produit dans une start-up portugaise de logements, est également arrivé à Lisbonne en 2016 en quête de changement.

Après dix ans, il n’est toujours pas sûr de ce qu’il va faire. “Je pense que si je dois déménager, ce ne sera pas à cause de la fin de mon statut RNH. Ce ne sera pas le facteur décisif.”

“Cependant, j’ai calculé le taux d’imposition que j’aurais eu si je n’avais pas le statut NHR et cela me semblerait bizarre de payer plus d’impôts au Portugal que ceux que je payais en Suède”, ajoute-t-il.