Le boom solaire surprenant de Syrie: la lumière du soleil alimente la nuit à Rebel Idlib

HARANABUSH, Syrie – Lorsque le gouvernement syrien a attaqué leur village, la famille de Radwan al-Shimali a jeté à la hâte des vêtements, des couvertures et des matelas dans leur camion et s’est enfuie pour commencer une nouvelle vie en tant que réfugiés, laissant derrière eux leur maison, leurs terres agricoles et leur télévision.

Les panneaux solaires, petits et grands, anciens et nouveaux, sont apparemment partout dans la province d’Idlib le long de la frontière syrienne avec la Turquie, montés par deux ou trois sur les toits et les balcons des immeubles à appartements, perchés au sommet de tentes de réfugiés et montés à proximité de fermes et d’usines sur d’immenses plates-formes qui tournent pour suivre le soleil dans le ciel.