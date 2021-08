Le boom pandémique de la technologie touche à sa fin

Les temps de boom de Covid touchent à leur fin pour les entreprises technologiques.

Après avoir signalé une croissance époustouflante tout au long de 2020 alors que de plus en plus de personnes se sont tournées vers la technologie pour travailler et jouer pendant les blocages pandémiques, les entreprises d’Apple à Roku préviennent maintenant que la fête est sur le point de se terminer.

En général, les entreprises technologiques ont dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre, mais les investisseurs ont quand même puni les actions après des prévisions plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. La société mère de Google, Alphabet, était cependant l’exception la plus notable.

Pour être clair, les plus grandes entreprises technologiques s’attendent toujours à une belle croissance au troisième trimestre, mais ont averti qu’elles avaient dépassé l’hyper croissance qu’elles avaient connue l’année dernière. Et tout cela semble être le résultat du fait que les gens se détournent de la technologie et retournent dans le monde réel à mesure que l’économie s’ouvre et que de plus en plus de gens se font vacciner.

Alors que la saison des bénéfices technologiques touche à sa fin, voici ce que nous avons appris sur la fin du boom pandémique dans tout le secteur.

Roku a vu une énorme baisse du streaming et a été aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Les actions de Roku étaient en baisse de 6% jeudi matin après que la société a déclaré dans son rapport sur les résultats mercredi que le streaming total sur sa plate-forme avait chuté d’un milliard d’heures par rapport au trimestre précédent. La société a également déclaré que ses marges matérielles se resserraient considérablement alors qu’elle était aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Etsy a signalé une baisse des ventes de masques faciaux et a averti que la croissance ralentirait. Etsy a également dépassé les attentes dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre mercredi. Mais les investisseurs ont puni le titre après que ses prévisions pour le trimestre en cours ont suggéré que le boom du commerce électronique alimenté par la pandémie stagne. La société a également commencé à exclure les ventes de masques lorsqu’elle a parlé de certains résultats, signe que les ventes ont chuté à mesure que les mandats de masques augmentent dans tout le pays.

Apple a averti que les pénuries de puces pourraient avoir un impact sur les ventes d’iPhone et d’iPad. Même Apple, qui a une solide réputation dans la gestion de sa chaîne d’approvisionnement, n’est pas à l’abri des pénuries de puces. La société a averti que les contraintes d’approvisionnement pourraient avoir un impact sur les ventes d’iPhone et d’iPad. Apple a également déclaré qu’il ne s’attendait pas à afficher le même type de croissance qu’en 2020, ce qui a fait baisser les actions.

Amazon a signalé un rare manque de revenus et a également averti que la croissance ralentirait par rapport aux sommets de 2020. Même si Amazon a annoncé son troisième trimestre consécutif de 100 milliards de dollars, il a réduit les attentes de croissance au troisième trimestre. Le directeur financier d’Amazon a déclaré que la société avait désormais dépassé les taux de croissance de l’année dernière et que les comparaisons au troisième trimestre sembleraient beaucoup plus difficiles. Pourtant, Amazon a déclaré s’attendre à une croissance en pourcentage à deux chiffres pour le trimestre.

Facebook s’attend à des comparaisons plus difficiles au troisième trimestre. Vous avez peut-être déjà saisi le thème. Comme ses pairs Big Tech, Facebook a également averti qu’il avait dépassé sa croissance pandémique insensée et s’attend à un ralentissement de la croissance des ventes publicitaires pour le troisième trimestre de cette année. Pourtant, Facebook prévoit une croissance d’environ 31% pour le trimestre.