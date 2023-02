Le boom pandémique d’Apple pour les ventes d’iPhone et de Mac a frappé un hic

L’industrie technologique était déjà importante avant que la pandémie de COVID-19 ne commence à bouleverser des vies dans le monde il y a trois ans. Mais il a continué de croître, car nous sommes tous devenus de plus en plus dépendants de nos smartphones, ordinateurs et appels de vidéoconférence.

Apple est maintenant le dernier géant de la technologie à signaler que cette période de croissance touche peut-être à sa fin.

La société a indiqué que les ventes de son produit le plus important, l’iPhone, avaient chuté de plus de 8 %, à près de 65,8 milliards de dollars. La raison, selon Apple, incluait plusieurs facteurs, tels que la fluctuation du prix du dollar américain à travers le monde et les ventes particulièrement fortes de ses produits au cours de l’année précédente. Mais le vrai problème est venu des fermetures de COVID-19 à la fin de l’année dernière à travers les Chinois centres de fabrication sur lesquels Apple s’appuie. Les résultats conduit à des manifestations en Chineet les pénuries d’approvisionnement pour les iPhones d’Apple, en particulier ses 999 $ iPhone 14 Pro séries.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que bon nombre de ces problèmes de fabrication avaient été résolus pour le moment.

Au total, Apple a déclaré avoir réalisé des bénéfices de près de 30 milliards de dollars, en baisse de 13 % par rapport à la même période l’an dernier. Cela se traduit par un bénéfice de 1,88 $ par action, sur un chiffre d’affaires global de près de 117,2 milliards de dollars, qui lui-même était en baisse de plus de 5 % par rapport aux 123,9 milliards de dollars rapportés l’année dernière. Il est également en deçà des estimations moyennes des analystes, qui étaient de 1,94 $ par action de bénéfices sur 121,1 milliards de dollars de revenus, selon les enquêtes. publié par Yahoo Finance.

“Je suis fier de la façon dont nous avons géré les circonstances vues et imprévues au cours des dernières années”, a déclaré Cook lors d’une conférence téléphonique après le rapport financier de la société jeudi. “Je reste incroyablement confiant dans notre équipe et notre mission et dans le travail que nous faisons chaque jour.”

L’action d’Apple a chuté de près de 2 %, à 148,15 dollars par action, après avoir clôturé les échanges réguliers en hausse de plus de 3 % pour la journée. Les investisseurs ont poussé les actions de la société au-dessus de 3 000 milliards de dollars pendant une courte période l’année dernière, et bien que la valeur d’Apple soit tombée à environ 2,39 billions de dollars, c’est toujours l’entreprise la plus appréciée au monde.

Partie d’une tendance plus large

Les divulgations financières d’Apple, couvrant les trois mois de son premier trimestre fiscal se terminant en décembre, sont les dernières d’une constellation de rapports qui donnent de plus en plus une image de la façon dont le monde de la technologie se porte à travers cette période d’incertitude économique. Les plus grands géants de la technologie ont sonné l’alarme d’une période difficile après des années de croissance apparemment imparable pendant la pandémie. Apple en particulier a enregistré des revenus et des bénéfices records à cette époque l’année dernière, après son iPhone 13 a été un succès de la saison des achats des Fêtes 2021.

Mais un mélange de pénuries continues de pièces, de blocages COVID dans les centres de fabrication chinois et de personnes qui réduisent leurs dépenses par crainte d’une récession ont mis de nombreuses entreprises technologiques dans une boucle. Amazon, le parent de Facebook Meta et le parent de Google Alphabet ont tous subi des licenciements dramatiques, citant la baisse des revenus publicitaires. D’autres entreprises, telles que Microsoft, ont également procédé à des licenciements.

Apple, pour sa part, a gelé l’embauche dans certains domaines, et Cook s’est porté volontaire pour réduire sa rémunération future potentielle.

L’une des raisons de cette approche pourrait être que la division iPhone d’Apple n’était pas le seul segment de produits confronté à des défis. Son équipe informatique Mac, y compris ses Ordinateurs portables MacBook

, a rapporté que les ventes ont chuté de près de 29 %, à 7,7 milliards de dollars. L’activité de vêtements et d’accessoires de la société a également enregistré des ventes qui ont chuté de plus de 8 % à environ 13,5 milliards de dollars, bien qu’Apple ait introduit un nouveau 799 $ axé sur les sports extrêmes. Apple Watch Ultra et remanié écouteurs AirPods Pro de deuxième génération.

Pourtant, Cook a essayé de maintenir un ton positif, affirmant que l’entreprise était “axée sur le long terme”. Il a également noté que la société comptait plus de 2 milliards d’appareils actifs dans toutes ses catégories de produits, un nouveau « record historique ».

“Nous sommes ravis de l’année à venir”, a-t-il déclaré aux analystes. “Chez Apple, nous regardons toujours vers l’avant, toujours concentrés sur le prochain défi.”