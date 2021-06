Le boom immobilier pourrait se ralentir alors que la demande hebdomadaire de prêts hypothécaires chute à nouveau

Les ventes de logements en attente, qui sont comptabilisées par les contrats signés et sont donc un indicateur des futures ventes conclues, ont chuté de 4,4 % plus largement que prévu en avril, selon la National Association of Realtors.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 3 % pour la semaine et de 2 % de moins qu’il y a un an. C’est la deuxième semaine consécutive que la demande d’achat est inférieure à celle d’un an plus tôt, même si les taux hypothécaires sont toujours plus bas.

Les acheteurs commencent clairement à se heurter à un mur d’abordabilité. Cela ressort particulièrement clairement de la demande de prêt du gouvernement. Les prêts FHA et VA offrent des options de mise de fonds faibles ou même nulles pour les emprunteurs ayant des revenus et des cotes de crédit inférieurs.

« Le stock de logements serré, les obstacles à un rythme plus rapide de nouvelles constructions et la hausse rapide des prix des maisons continuent de freiner l’activité d’achat », a déclaré Joel Kan, économiste au MBA. « L’indice des achats du gouvernement est tombé à son plus bas niveau en plus d’un an et a maintenant diminué d’une année à l’autre pendant cinq semaines consécutives. »

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (548 250 $ ou moins) a diminué à 3,17 % contre 3,18 %, avec des points passant de 0,39 à 0,35 (frais de montage compris) pour 80 % du prêt-à- prêts de rapport de valeur. Ce taux était de 20 points de base plus élevé il y a un an.

La baisse des taux n’a pas allumé un feu sous la demande de refinancement. Ces demandes ont diminué de 5 % par rapport à la semaine précédente et n’étaient que 6 % plus élevées qu’il y a un an. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a diminué à 61,3 % du total des demandes, contre 61,4 % la semaine précédente.

« Même si les taux ont été inférieurs à 3,20 % au cours du mois dernier, ils sont toujours supérieurs d’environ 20 à 30 points de base aux plus bas records de fin 2020 », a déclaré Kan.

Le boom du refinancement au cours de la seconde moitié de l’année dernière a laissé de moins en moins d’emprunteurs en mesure de bénéficier d’un refinancement maintenant.

Les taux hypothécaires se maintiennent pour commencer cette semaine de travail raccourcie par les vacances, mais les données économiques publiées plus tard cette semaine pourraient changer cela. Le rapport mensuel très important sur l’emploi pour mai arrive vendredi, et selon le résultat, les taux pourraient osciller dans les deux sens.