Le boom éolien à venir en Californie se heurte à de gros obstacles techniques

Des groupes de recherche estiment que les coûts pourraient chuter d’environ 200 dollars par mégawattheure à entre 58 et 120 dollars d’ici 2030. Cela rendrait l’éolien offshore flottant plus cher que l’éolien solaire et terrestre, mais il pourrait toujours jouer un rôle important dans un portefeuille énergétique global. .

La technologie s’améliore également. Les turbines elles-mêmes continuent de devenir plus hautes, générant plus d’électricité et de revenus à partir d’un site donné. Quelques groupes de recherche et les entreprises développent également de nouveaux types de plates-formes flottantes et de mécanismes de livraison qui pourraient faciliter le travail dans les contraintes des ports et des ponts.

La société danoise Stiesdal a développé une plateforme modulaire et flottante avec une quille qui ne tombe pas en place tant qu’elle n’est pas dans l’océan profond, ce qui lui permet d’être remorqué depuis des ports relativement peu profonds.

Pendant ce temps, la startup de San Francisco Technologies de l’Aïkido développe un moyen d’expédier les turbines horizontalement, puis de les renverser dans l’océan profond, permettant aux structures de passer sous les ponts en cours de route. La compagnie estime que ses conceptions offrent suffisamment d’espace aux développeurs pour accéder à n’importe quel port américain. Environ 80 % de ces ports ont des limites de hauteur en raison de ponts ou de restrictions aéroportuaires.

Un certain nombre d’organisations fédérales, étatiques et locales mènent des évaluations de la Californie et d’autres ports américains, évaluant lesquels pourraient être les mieux placés pour desservir des projets éoliens flottants et quelles améliorations pourraient être nécessaires pour le rendre possible.

Les politiques gouvernementales aux États-Unis, dans l’Union européenne, en Chine et ailleurs offrent également des incitations au développement d’éoliennes offshore, de fabrication nationale et d’infrastructures de soutien. Cela inclut la loi sur la réduction de l’inflation que Biden a promulguée cet été.

Enfin, en ce qui concerne les contestations de permis de la Californie, Hochschild note que le même loi 2021 obliger la commission de l’énergie de l’État à fixer des objectifs éoliens offshore l’oblige également à entreprendre la planification à long terme nécessaire pour les atteindre. Cela comprend l’élaboration d’une stratégie de rationalisation du processus d’approbation.

Malgré toutes les promesses de l’éolien flottant, il ne fait aucun doute que pour s’assurer qu’il est compétitif en termes de coûts et atteindre les objectifs envisagés, il faudra investir massivement dans les infrastructures, la fabrication, etc., et construire de grands projets à un rythme que l’État ne s’est pas montré. capable dans un passé récent.

Si elle peut y parvenir, cependant, la Californie pourrait devenir un acteur de premier plan dans un nouveau secteur critique de l’énergie propre, exploitant ses vastes ressources côtières pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux.