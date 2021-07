Le boom du logement est terminé alors que les ventes de maisons neuves tombent au plus bas de la pandémie

Les ventes de maisons neuves ont chuté en juin au plus bas niveau depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus en avril 2020, selon les données publiées par le US Census Bureau lundi.

Les ventes de maisons unifamiliales neuves sont tombées à un taux annualisé de 676.000, 6,6% en dessous du taux de mai de 724.000 et 19,4% en dessous du niveau de juin 2020 de 839.000. Les analystes s’attendaient à ce que les ventes de maisons neuves augmentent de 3,4% en juin.

Après une année d’achats frénétiques et de hausses de prix à deux chiffres, les maisons nouvellement construites sont désormais hors de portée pour une grande partie de la demande qui reste sur le marché.

Le prix médian d’une maison nouvellement construite en juin n’a augmenté que de 6 % par rapport à juin 2020, et bien qu’il s’agisse d’un gain important historiquement, ce n’est rien par rapport aux gains annuels de 15 à 20 % observés au cours des mois précédents.

La plupart des achats de maisons se font sur le marché haut de gamme, et les constructeurs ne peuvent pas se permettre de construire des maisons abordables en raison des coûts de construction qui montent en flèche.

Le bois d’œuvre résineux, en particulier, a augmenté de plus de 300 % pendant la pandémie, et bien qu’il ait considérablement diminué le mois dernier, il est toujours d’environ 75 % supérieur à sa moyenne de 2019. Les autres produits du bois d’œuvre sont encore nettement plus chers.

« Nous savons également qu’il existe des pénuries d’appareils électroménagers, de main-d’œuvre et de lots abordables », a noté Peter Boockvar, directeur des investissements au Bleakley Advisory Group. « La modération des ventes de maisons est probablement une combinaison du choc des autocollants et du ralentissement de la capacité des constructeurs à terminer les maisons en raison de divers retards. »